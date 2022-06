Na ocasião, Neves esteve ao lado do vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, do presidente da CDL-Petrópolis, Cláudio Ferreira Mohammad, do presidente da Associação Comercial de Petrópolis, Alney Antunes e do presidente da FCDL, Fabiano Gonçalves. - Divulgação

Na ocasião, Neves esteve ao lado do vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, do presidente da CDL-Petrópolis, Cláudio Ferreira Mohammad, do presidente da Associação Comercial de Petrópolis, Alney Antunes e do presidente da FCDL, Fabiano Gonçalves.Divulgação

Publicado 14/06/2022 09:59 | Atualizado 14/06/2022 09:59

O pré-candidato a Governador do Estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, participou na última segunda-feira (13), de um encontro com empresários em Petrópolis sobre o desenvolvimento da cidade e a reconstrução econômica e social do Estado do Rio de Janeiro.

O pedetista foi recebido pelo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Cláudio Ferreira Mohammad, e o presidente da Associação Comercial de Petrópolis, Alney Antunes, e traçou um panorama sobre o caminho rumo ao desenvolvimento econômico responsável e sustentável.

"Petrópolis é uma cidade incrível, com boa qualidade de vida, profissionais com alta qualificação, com Mestrado e Doutorado. A Região Serrana, como um todo, tem um enorme potencial de desenvolvimento. É preciso investir na cidade como um polo de Ciência, Tecnologia e Inovação, investir na indústria de bebidas e na indústria têxtil, que são vocações do município", avaliou o pré-candidato do PDT.

Ao contar sobre o programa que implementou durante a pandemia em Niterói, quando prestou auxílio financeiro às pequenas e médias empresas da cidade, o ex-prefeito niteroiense falou sobre a necessidade de trabalho conjunto entre poder público e iniciativa privada.

"É inconcebível que o Governo do Estado não tenha um plano para socorrer os empresários que sofreram durante a pandemia e estão com dificuldade de retomar seus negócios. O poder público precisa estar de mãos dadas com o setor produtivo para reerguer Petrópolis e reconstruir o estado do Rio de Janeiro", afirmou Neves.