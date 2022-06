A Arquidiocese de Niterói divulgou a programação para a celebração de Corpus Christi em São Gonçalo. - Divulgação

Publicado 10/06/2022 12:19

A tradicional celebração de Corpus Christi em São Gonçalo já está com tudo pronto para ser realizada. Segundo os organizadores, este ano, a confecção do maior tapete de sal da América Latina terá novidades. O município já iniciou a divulgação dos preparativos para o mais importante evento do calendário oficial da cidade, que vai acontecer na quinta-feira (16/6).

A pandemia do coronavírus, que faz igrejas e devotos se adaptarem a novos ritos, mexeu para melhor com na maior tradição religiosa no estado, que nestes 28 anos de tapete de sal, continuará virtual mesmo com a volta do presencial.



De acordo com as informações, a programação deste ano é a seguinte: a confecção dos tapetes tem início a partir das 7h; haverá atividades no palco de 8h às 11h, e depois, a partir das 15h, haverá a Santa Missa, seguida da procissão.

A concentração será em frente a Matriz de São Gonçalo, com transmissão pelo Canal: Voz do Amarante.

Desenhos dos tapetes - De acordo com a tradição, os desenhos dos tapetes são confeccionados com sal, serragem, pó de café e grãos, no asfalto, do Centro de São Gonçalo.

O tapete de sal de São Gonçalo, segundo a Arquidiocese de Niterói, é o maior da América Latina em extensão. Normalmente é confeccionado durante a noite e madrugada para homenagear Corpus Christi.



A celebração religiosa que completou 28 anos na cidade usa 200 sacos de cem litros de serragem e 50 toneladas de sal, para confeccionar 241 tapetes, ao longo de 1,5 quilômetros de extensão.