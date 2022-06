Graças aos trabalhadores, já é possível ver a área onde serão oferecidas as refeições, os banheiros e a área de recolhimento dos pratos. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Graças aos trabalhadores, já é possível ver a área onde serão oferecidas as refeições, os banheiros e a área de recolhimento dos pratos.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 09/06/2022 11:48 | Atualizado 09/06/2022 11:53

A construção do Restaurante do Povo, no Alcântara, segue a todo vapor. Quem passa próximo à Rua São Pedro já consegue ver que no local as obras do primeiro andar avançadas. "Já é possível ver a área onde serão oferecidas as refeições, os banheiros e a área de recolhimento dos pratos", comemorou um passante que não quis se identificar.

Segundo a Prefeitura, no terreno ao lado, será construída uma rampa de acesso para dar acessibilidade ao espaço. A unidade, que é uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado do Rio, iniciou as obras e março e tem previsão de entrega para seis meses.



"O Restaurante do Povo está sendo construído no Centro de Alcântara, um dos principais polos comerciais de São Gonçalo, que abriga diversos estabelecimentos, além de escolas, um terminal rodoviário, igrejas, entre outros", informou o Executivo no texto.



De acordo com as informações, a unidade vai oferecer, a preços populares, três mil refeições por dia, sendo mil cafés da manhã e dois mil almoços, de segunda a sábado.



“Muitas pessoas serão beneficiadas diariamente. Para muitas pessoas, serão as únicas refeições do dia. Então, não podemos mais fazer a população esperar. Não vamos poupar esforços, iremos trabalhar dia e noite para entregar o Restaurante do Povo o mais breve possível”, declarou o prefeito Capitão Nelson.



A unidade já recebeu o repasse do Governo do Estado de R$ 13 milhões para garantir o pagamento da obra e mobiliário local. Uma segunda transferência de recursos será realizada para garantir os dois primeiros anos de funcionamento.



O prefeito Capitão Nelson disse que o Restaurante do Povo é uma oportunidade de resgatar a credibilidade do município de São Gonçalo.



“Essa parceria do Governo do Estado está abrindo muitas portas. Vamos dar funcionalidade a um prédio público que não estava sendo utilizado. Agora será uma oportunidade para dar segurança alimentar para toda a população”.