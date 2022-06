O cantor Maurício Mattar, que também é ator, já estrelou novelas de grande sucesso ao longo dos seus mais de 30 anos de carreira. - Divulgação PMSG

Publicado 07/06/2022 14:52 | Atualizado 07/06/2022 15:08

Um espetáculo especial vai marcar o fim de semana mais romântico do ano no palco do Teatro Municipal de São Gonçalo. Sexta (10) e domingo (12), Dia dos Namorados, a Orquestra Municipal de São Gonçalo vai receber o cantor e eterno galã, Maurício Mattar, para um concerto preparado com canções clássicas de novelas. Ao todo, 300 pares de ingressos serão distribuídos para a população. Serão duas sessões na sexta, às 19h e às 21h, e uma no domingo, às 17h.

“Preparamos um repertório muito romântico para embalar os casais. Será uma ótima oportunidade para aqueles que ainda não conhecem o Teatro Municipal e a Orquestra terem uma noite especial e marcante”, disse o maestro Paulo Guarany.

O cantor Maurício Mattar, que também é ator, já estrelou novelas de grande sucesso ao longo dos seus mais de 30 anos de carreira. Para a apresentação no Teatro, o artista e a Orquestra Municipal, sob regência do maestro Paulo Guarany, vão apresentar um repertório com músicas que marcaram muitas novelas.

A Orquestra Municipal de São Gonçalo conta com seis clarinetas, três flautas, quatro violinos, dois violoncelos, dois contrabaixos acústicos, cinco saxofones, quatro trompetes, quatro trombones, uma tuba, três trompas, um oboé, um fagote, bateria, percussão, baixo elétrico, violão, guitarra, teclado e 10 pessoas no coral.

Ingressos - A Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através de uma ação no Instagram (@turismoculturasg), nesta terça-feira (7), às 15h e às 17h, 100 pares de ingressos para cada sessão da sexta (10). Já na quarta (8), às 17h, mais 100 pares de ingressos serão distribuídos para a sessão do domingo (12).

Os vencedores devem comparecer ao Teatro Municipal na quinta-feira (9), de 9h às 20h, para a retirada do ingresso. Só será permitida a retirada do ingresso com documento oficial do ganhador.

Serviço:

O Teatro Municipal de São Gonçalo fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro. Sexta-feira (10), às 19h e 21h, e domingo (12), às 17h. Classificação etária: livre.