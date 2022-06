Observado pelo prefeito Capitão Nelson, o secretário de Habitação, Pedro Pericar, entrega as chaves para um morador. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 07/06/2022 10:05

A entrega das chaves dos contemplados com apartamentos nos Condomínios Campo Belo I e II, em Marambaia, finalmente aconteceu, através de uma solenidade, na última segunda-feira (6). As 500 famílias beneficiadas receberam as chaves e já saíram do local com as mudanças agendadas. Os condomínios fazem parte do programa Casa Verde e Amarela, do governo federal. A primeira moradora a receber a chave, uma senhora de 67 anos que estava vivendo em um abrigo, foi surpreendida: sua unidade foi entregue totalmente mobiliada.

O evento contou com a presença do prefeito, Capitão Nelson; do secretário Nacional de Habitação, Alfredo Eduardo dos Santos; da superintendente da Região Metropolitana da Caixa Econômica Federal, Marcele Sardinha; da secretária municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Maria Gabriela Bessa; do secretário municipal de Habitação, Pedro Pericar; e do diretor de produção da CAC Engenharia, Humberto Duarte.

O prefeito Capitão Nelson lembrou da expectativa das famílias, destacando que a maioria esperou por muito tempo para tal conquista.

“A gente sabe do grande déficit habitacional aqui em São Gonçalo. E todos que estão aqui foram aprovados, cumprindo os requisitos exigidos pela Secretaria de Habitação e também tiveram a documentação aprovada pela Caixa Econômica. Para alguns, demorou muito. Mas esse dia chegou!”, disse Capitão Nelson.

O secretário Nacional de Habitação disse que a cidade está de parabéns pelo processo realizado para que famílias realmente necessitadas recebessem os apartamentos.

“A gente percebe o cuidado da Prefeitura e da Caixa Econômica com a seleção de pessoas, para que a prioridade seja daqueles que realmente precisam, com tanta gente esperando. Quando a gente vê um processo transparente e bem feito, como foi aqui, sentimos muita satisfação porque podemos mostrar que o programa está atendendo a quem, de fato, precisa”, afirmou Alfredo Eduardo dos Santos.

Maria Gabriela Bessa, secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, comemorou o grande dia. “Hoje estamos finalmente entregando para vocês um lar que construímos juntos. A gente acompanhou de perto a luta de cada um para conseguir um apartamento. E hoje tudo está tudo pronto. Estamos muito felizes de entregar a casa própria para cada um de vocês”, disse.

O secretário de Habitação, Pedro Pericar, agradeceu a cada um por toda a paciência de passar por todas as etapas para que tudo fosse feito com muita organização. E anunciou a data da mudança de cada família, para que todo o processo aconteça de forma tranquila.

“Vocês dividiram, até mesmo sem saber, um pedacinho do sonho de vocês com a gente. E chegou o grande dia. Aproveitem o cantinho de vocês. Eu sei que todos queriam mudar hoje mesmo, mas organizamos tudo para que vocês mudem com calma. Parabéns a todos”, disse Pedro Pericar.

A primeira moradora a receber as chaves, Dona Maria das Graças, de 67 anos, teve uma grata surpresa. Ao entrar no seu novo lar, descobriu que ele estava todo mobiliado, uma doação feita pela construtora ao saber a história da nova proprietária. Sem contato com a família, ela estava morando em um abrigo na cidade. Agora, seu novo endereço é o Bloco 12 do Condomínio Campo Belo I.

“Eu nem consigo explicar a felicidade que estou sentindo. Quando abriram a porta e eu vi todos esses móveis, nem acreditei. Achei que estava no apartamento errado. Muita gratidão por ter essa chance de recomeçar a minha vida”, disse emocionada.

Quem tiver interesse em se inscrever no programa habitacional precisa se cadastrar ou estar com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico). O governo federal, através do CadÚnico, envia para a Prefeitura a lista das pessoas que estão aptas a participar do programa. A partir disso, a Prefeitura faz contato com cada um. Por isso, é importante manter o telefone atualizado.