Pedetistas e apoiadores foram às ruas em todas as regiões do Estado mostrar apoio ao partido e ao nome de Rodrigo Neves. - Divulgação

Publicado 06/06/2022 14:54 | Atualizado 06/06/2022 15:26

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) realizou no fim de semana o segundo Dia de Mobilização Estadual da militância em favor do projeto ‘O Estado do Rio Que Queremos’, com participação do pré-candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves. Na manhã de sábado, 4, pedetistas e apoiadores de Neves foram às ruas em todas as regiões do estado mostrar apoio ao partido e ao nome de Neves.

O pré-candidato foi ao encontro da população em Campo Grande, na Zona Oeste da capital, acompanhado por militantes e pela deputada estadual Delegada Martha Rocha, também do PDT. “Fico feliz em ver a militância em várias cidades e regiões do estado dando um exemplo de cidadania, diálogo e democracia. Estamos nas ruas para conversar com o povo sobre os desafios e soluções para a reconstrução do nosso estado. O Rio de Janeiro tem jeito, mas pra isso é preciso um Governo do Estado que funcione e que atue com transparência, boa gestão e compromisso com o povo”, afirmou Rodrigo Neves.

Domingo na feira

No domingo o pedetista, que foi prefeito de Niterói por oito anos, caminhou pela feira de Nilópolis acompanhado do ex-prefeito Neca e seu filho Rodrigo. “Foi muito produtivo ouvir as demandas das pessoas, que reclamaram do abandono da Baixada Fluminense pelo Governo do Estado. É necessário e urgente gerar empregos e renda na Baixada, como fizemos em Niterói. Não é possível reconstruir o estado do Rio sem recuperar essa região. Precisamos fortalecer a economia popular, retomar os CIEPs, investir em infraestrutura, educação, saúde e transporte”, afirmou Neves.