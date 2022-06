No menor município do Estado do Rio de Janeiro (com cerca de sete mil habitantes), Laje do Muriaé, Rodrigo Neves se encontrou com lideranças políticas, militantes e apoiadores. - Divulgação

No menor município do Estado do Rio de Janeiro (com cerca de sete mil habitantes), Laje do Muriaé, Rodrigo Neves se encontrou com lideranças políticas, militantes e apoiadores.Divulgação

Publicado 07/06/2022 08:37 | Atualizado 07/06/2022 08:47

O pré-candidato a Governador do Estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, pegou a estrada ainda cedo, na última segunda (6/6), rumo ao Noroeste Fluminense, onde teve encontros com lideranças políticas, militantes e apoiadores. Agenda que segue assim até a próxima quarta-feira (8).

De acordo com programação, a primeira parada do dia foi em Santo Antônio de Pádua. Segundo Neves, a cidade das pedras. “Esta é uma região linda, que tem um potencial econômico enorme, e contudo sofre pelo esquecimento por parte do Governo do Estado. Por exemplo, não é admissível que 80% do território do Noroeste do nosso estado não tenha água e esgoto tratados”, comentou Neves.

O desenvolvimento da Educação também foi tema do encontro que o pedetista teve com apoiadores. Em uma das reuniões Rodrigo Neves disse que é preciso ter uma presença forte da UERJ no Noroeste. "Vou fazer um polo universitário forte e robusto, à altura do que Darcy Ribeiro pensou para o Norte Fluminense quando criou a Universidade Estadual do Norte Fluminense. A UENF e a UERJ precisam estar aqui potentes. O século 21 é o século da sociedade do conhecimento. As cidades, os estados, os países que não investirem em Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação vão ficar para trás”, alertou o pré-candidato.

Em visita à Companhia Paduana de Papéis (Copapa), acompanhado pelo ex-prefeito da cidade Josias Quintal, pelo ex-deputado João Nacif e por outras lideranças políticas da região, Rodrigo Neves ouviu as demandas do setor. “A indústria carece de políticas públicas eficazes para se desenvolver e gerar ainda mais empregos e renda. É preciso oferecer infraestrutura, energia e gás; assim como a população em geral, o setor produtivo também precisa de boas estradas por onde a produção é escoada, para melhorar a logística de distribuição. É preciso induzir o ensino técnico profissionalizante, entre tantas outras coisas a fazer”, listou Rodrigo Neves.

O pré-candidato a governador visitou ainda Laje do Muriaé e Miracema. Na segunda cidade, ele se encontrou com o prefeito Clóvis Tostes e com o vice-prefeito Gilson Sales para uma conversa sobre Educação. “Miracema tem o melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de todo estado do Rio de Janeiro. Esse exemplo precisa ser seguido por todas as cidades do Rio de Janeiro. Infelizmente o Governo do Estado não dá a devida atenção para essa região que tem um grande potencial e pode contribuir muito para essa reconstrução”, comentou o pedetista.