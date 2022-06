No início da semana uma empresa distribuidora de grama foi autuada. - Divulgação PMSG

No início da semana uma empresa distribuidora de grama foi autuada.Divulgação PMSG

Publicado 08/06/2022 11:30

A campanha Limpa São Gonçalo "marca em cima" e realiza, diariamente, operações de fiscalização para evitar o descarte irregular de lixo. Lançada em 2021, após quase um ano de trabalho focado na conscientização da população, as equipes agora estão multando empresas que são flagradas cometendo irregularidades. As ações integradas são realizadas pelas Secretarias de Meio Ambiente e de Conservação, em parceria com as Subsecretarias de Fiscalização de Posturas e de Limpeza Urbana.

Na última segunda-feira (6), uma empresa distribuidora de grama foi autuada após seu caminhão ser flagrado despejando detritos em um terreno no bairro Ipiiba. Nesta terça-feira (7), uma empresa de produtos alimentícios também foi punida, por despejar entulho e lixo em uma calçada na Rua Francisco Portela, no bairro Parada 40. Os funcionários receberam a notificação e recolheram o lixo.

"Além da autuação por descarte ilegal, o caminhão que estava jogando detritos na Avenida Professora Aida de Souza Faria, em Ipiiba, também foi removido, pois estava com os pneus gastos, sem condições de trafegar. A Secretaria de Transportes foi acionada e o veículo foi levado para o depósito municipal. A empresa foi multada", informou a Prefeitura no texto.

Os estabelecimentos que produzem e descartam mais de 100 litros de detritos por dia devem contratar empresa especializada, devidamente cadastrada junto à Prefeitura, para a retirada do material.