A intenção também é aumentar as especialidades e serviços.Divulgação PMSG - Foto: Julio Diniz

Publicado 09/06/2022 11:23

O Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, no Zé Garoto, no Centro de São Gonçalo, está de cara nova. Com as reformas em alguns setores, implantação de tecnologia e manutenção de equipamentos, o mais procurado por ser localizado na área central da cidade, também ampliou a quantidade dos atendimentos. "A intenção também é aumentar as especialidades e serviços. A nova gestão já contratou mais um ortopedista e zerou a fila de espera do eletrocardiograma, que tinha quase 2 mil pessoas na fila", afirmou a Prefeitura no texto.



“É uma unidade muito antiga, grande e que atende mais de duas mil pessoas todos os dias pelo seu fácil acesso e pelos serviços oferecidos. Estamos nos estruturando para oferecer mais serviços com melhor qualidade para os pacientes. Alguns setores já passaram por reformas, outros ainda serão reformados e conseguimos informatizar os setores”, disse o diretor da unidade, Arley Souza, que fez a manutenção da fachada da unidade e retirou duas árvores antigas que ameaçavam cair.



Ao todo, a unidade oferece 20 especialidades, realiza 16 procedimentos e tem 6 programas da Atenção Básica, sempre de segunda a sexta, das 8h às 17h. E o objetivo é ainda oferecer as especialidades de endocrinologista, alergista e oftalmologista, além dos serviços de lavagem de ouvido e ultrassonografia obstétrica. “Temos muita procura por esses atendimentos. E a intenção é oferecê-los para os gonçalenses”, contou Arley.



Com tanta oferta de atendimentos, são realizadas, em média, 8 mil consultas médicas por mês, 1,5 mil aplicações de vacinas por dia e 500 exames laboratoriais por mês. A maioria das consultas é marcada através da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (Semsa). No entanto, as consultas para clínico geral, nutrição, psicologia e fonoaudiologia são marcadas na unidade de saúde. Os exames laboratoriais (sangue, urina e fezes), eletrocardiograma e a troca de sonda também são agendados no próprio polo sanitário.



“Quando chegamos aqui, as filas dos exames eram enormes. A do eletrocardiograma tinha quase 2 mil pessoas. Aceleramos os agendamentos, fazendo mais exames por dia, e conseguimos zerar a fila. Atualmente, os exames são marcados dentro da própria semana ou, no máximo, para a próxima. Os laboratoriais não têm fila e são realizados dentro do mês”, finalizou Arley.



Antirrábica humana – O polo é referência para quem foi mordido por animais domésticos ou silvestres infectados com a raiva animal. O atendimento para avaliação da lesão ocorre no polo de segunda à sexta, das 8h às 17h. A aplicação da vacina acontece às segundas e quintas, das 8h às 17h. Nos feriados, o polo abre, exclusivamente, para vacinação antirrábica, das 8h às 12h. Quando necessária a aplicação do soro antirrábico, o paciente é encaminhado ao Pronto Socorro Central (PSC), no Zé Garoto, que funciona 24h todos os dias, e fica ao lado do Washington Luiz.



Regulação – Segundo a Prefeitura, as demais consultas para o polo sanitário são marcadas através da Central de Regulação da Semsa. Para marcar, o gonçalense pode procurar qualquer unidade de saúde da rede municipal, independente se será atendido naquele local.

"As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço, que será agendado em local que for mais próximo de sua residência. Por isso, é muito importante que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde", explicou o poder público em texto.



As especialidades são: Neurologista, Homeopatia, Urologista, Fisioterapia, Assistência social, Ginecologista, Psicologia, Pneumologista, Pediatria, Fonoaudióloga, ClínicoGeral, Geriatra, Nutricionista, Ortopedista, Otorrinolaringologista, Gastroenterologista, Dermatologista, Proctologista, Dentista, Cardiologista.



Serviços:



Vacinação;



Teste do pezinho;



Curativo;



Teste rápido para Infecção Sexualmente Transmissível (ISTs);



Baciloscopia/PPD (teste para tuberculose);



Antirrábica;



Retirada de pontos;



Eletrocardiograma;



Preventivo;



Troca de sonda;



Coleta sangue;



Exame de fezes;



Exame de urina;



Acolhimento (aferição de pressão e glicemia);



Farmácia;



Teste da orelhinha;



Pré-Natal.



Programas:



Epidemiologia;



Hanseníase;



Tisiologia;



Planejamento familiar;



Tabagismo;



Bolsa Família.