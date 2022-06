O novo equipamento, na Avenida José Mendonça de Campos. - Divulgação PMSG

O novo equipamento, na Avenida José Mendonça de Campos.Divulgação PMSG

Publicado 10/06/2022 10:55

Os moradores do bairro Colubandê vão ganhar uma clínica gonçalense novinha. A construção começará neste mês de junho e deve ser entregue até o fim do primeiro semestre do próximo ano. O novo equipamento, na Avenida José Mendonça de Campos, vai abrigar oito equipes da Estratégia de Saúde da Família, um Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), dentistas, equipes dos programas da Atenção Básica, de apoio e administrativas.

A clínica terá o diferencial de ter os serviços de raios-x e ultrassonografia. A unidade terá recepção ampla com sala de espera, 16 consultórios para as equipes das ESFs, mais consultórios multifuncionais para os profissionais do Nasf, seis consultórios odontológicos, salas de procedimentos e curativos, imunização, inalação, fisioterapia de baixa complexidade, área livre para a prática de atividades físicas, sala multiuso para capacitações de educação permanente, acolhimento, coleta laboratorial, estoque e esterilização.

A expectativa é atender a 32 mil usuários na unidade com as oito equipes da ESFs. “A clínica vai agregar dois postos já existentes – Colubandê 1 e 2, que têm três equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESFs) e atendem a cerca de 12 mil pessoas. Vamos quase triplicar as equipes e os atendimentos com a clínica, além de oferecer outros serviços”, disse a coordenadora geral da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Ana Cláudia Pinnas.

Cada equipe da ESF é formada por médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem e até seis agentes comunitários de saúde. O Nasf é composto por nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo. Além dos profissionais, todos os programas da Atenção Básica estarão disponíveis: pré-natal, saúde da criança e do adolescente, hipertensão e diabetes, combate à tuberculose e hanseníase, saúde do homem, da mulher, da população negra e LGBTQIA+, grupo de apoio à amamentação e controle do tabagismo. O espaço também vai oferecer exames laboratoriais de sangue, urina e fezes.

O terreno, que é de propriedade da Prefeitura de São Gonçalo, já começou a ser preparado. As obras devem iniciar nos próximos dias e seguirão todas as normas e protocolos de instalação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).