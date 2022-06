O bairro Coelho recebe intervenções de paisagismo, com plantio de mudas, e arte em grafite. - Divulgação PMSG

Publicado 10/06/2022 11:07

Os moradores do bairro Coelho, às margens da RJ-104, comemoram as obras de urbanização e pavimentação na Rua Tiago Cardos. No local, eles estão recebendo intervenções de paisagismo, com plantio de mudas, e arte em grafite. Segundo as informações, as melhorias de infraestrutura no local acontecem em parceria entre o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Conservação.

De acordo com o Executivo, a rua já recebeu uma série de intervenções, como pavimentação, construção de calçada e limpeza às margens da RJ-104. Atualmente, uma ação de paisagismo está sendo realizada, com plantio de mudas.

"Para seguir no projeto de colorir e mudar a cara da cidade, o artista Siri do Muro realizou o trabalho de grafite na mureta construída na calçada, também às margens da RJ-104. A escolha foi retratar a natureza, em contraponto ao cenário de centenas de veículos que passam diariamente pelo local", afirmou o poder público.

Uma das principais entrada e saída da cidade a via tem um movimento intenso de veículos em direção aos bairros do Colubandê, Alcântara, Mutondo e Galo Branco. O prefeito Capitão Nelson, que realiza vistorias no local diariamente, afirmou que a região merece atenção, porque é uma alternativa viária muito utilizada.

“O movimento de veículos é muito grande. O local é usado para acessar vários bairros. Os moradores aguardavam essas intervenções há bastante tempo. E a gente precisava dar atenção a eles. Entramos nessa última fase de pavimentação e vamos devolver a dignidade para as pessoas que ali residem”, disse.

A comerciante Jacqueline Nunes é dona de uma loja atacadista que fica na Rua Tiago Cardoso há 12 anos. Ela disse que o bolo já está pronto para comemorar a inauguração da rua.

“A gente vai fazer uma festa. Eu nunca pensei em ver isso aqui bonito como está ficando. As pessoas agora tem que conservar, não é mesmo? Esse jardim que estão fazendo deu um toque especial. Quando tudo estiver pronto, esperamos o prefeito aqui para comemorar conosco”, disse.