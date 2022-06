A sala será utilizada por professores e alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental - do 1º ao 5º ano - beneficiando crianças de 6 a 10 anos. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 13/06/2022 10:27

Ao pensar em desenvolver atividades onde os alunos possam aprender brincando, foi inaugurada, na última sexta-feira (10), a primeira unidade do Centro de Tecnologias Educacionais Base (CT Base), do Instituto Vini Jr., na Escola Municipal Paulo Reglus Neves Freire, no bairro Portão do Rosa, em São Gonçalo. O CT Base é uma sala de inovação tecnológica, onde, através de celulares, tablets, computadores e TV, os alunos podem acessar o aplicativo desenvolvido pelo instituto para participar de jogos educacionais.

A sala será utilizada por professores e alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental - do 1º ao 5º ano - beneficiando crianças de 6 a 10 anos. O projeto foi desenvolvido em conjunto com o corpo docente da escola e acontece em parceria com a Secretaria de Educação de São Gonçalo.

“Este projeto é de grande importância para a educação do município e estamos trabalhando para ampliá-lo para outras escolas. Ter a comunidade escolar integrada, participando das atividades, e usar a tecnologia a favor do aluno é o que a secretaria busca”, afirmou o secretário de Educação Maurício Nascimento.

O APP Base, criado pelo instituto, é um software educativo, gamificado, que usa o esporte como linguagem para levar aos alunos o mesmo conteúdo da sala de aula. Construído seguindo todas as normas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o APP é dividido em temporadas, correspondentes a cada ano.

A escola foi escolhida pelo atacante do Real Madrid, Vinicius Jr. , para ser a pioneira por um motivo muito especial: foi lá que ele passou boa parte da infância. Infelizmente, por conta do trabalho, o jogador não conseguiu estar presente na inauguração. O pai dele, Vinicius de Oliveira, fez questão de comparecer e contou que a abertura desta sala é a realização de um sonho que a família tinha de contribuir para a educação de São Gonçalo.

“É bom demais, é emocionante, mas é só o começo. É um sentimento de estar fazendo parte da educação das crianças daqui. Nós sempre quisemos contribuir de alguma forma e agora nós podemos. Meu filho saiu daqui e agora retorna trabalhando com a educação, que é o futuro do Brasil”, disse o pai do atleta.