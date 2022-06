Ao todo, são 240 painéis confeccionados ao longo de dois quilômetros de extensão. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Ao todo, são 240 painéis confeccionados ao longo de dois quilômetros de extensão.Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 13/06/2022 10:07 | Atualizado 13/06/2022 10:08

Os fiéis poderão contemplar novamente o maior e mais tradicional tapete de sal de Corpus Christi da América Latina na próxima quinta-feira (16), no Centro da cidade de São Gonçalo. Segundo as informações, ao todo, são 240 painéis confeccionados ao longo de dois quilômetros de extensão. São esperados cerca de 27 paróquias, sete escolas municipais e seis mil voluntários envolvidos na confecção dos painéis.

A montagem, assim como o tapete, é tradição entre muitas famílias gonçalenses. Como é o caso de Luiz Filipe Silva Alvarenga, de 29 anos, que mantém o legado deixado por sua avó, que hoje em dia não pode mais participar da confecção por conta da mobilidade física.

“Desde muito pequeno participo de montagens de tapetes de sal e, em 2013, comecei a fazer a confecção pela Igreja Matriz após a Jornada Mundial da Juventude. É uma experiência muito boa! Durante a confecção é sempre um ajudando o outro, uma troca muito boa entre todos os voluntários. E neste ano, a confecção será ainda mais especial. Após dois anos de tapete virtual, vamos poder reencontrar nossos amigos e ter essa tradição que tanto prezamos de volta”, contou Luiz Filipe.

A partir das 6h30 será iniciada a confecção dos tapetes, a expectativa é de que a visitação seja iniciada às 10h. Os temas do tapete deste ano são: "Padroeiro das paróquias", "Sínodo 2021/2023: Por uma Igreja Sinodal", "Campanha da Fraternidade", "Paz" e "Eucaristia".

Programação - Nesta segunda-feira (13), a Igreja Matriz recebe a Orquestra Filarmônica Metropolitana do Instituto dos Sonhos como parte dos festejos de Corpus Christi. Já na quinta-feira (16), as atividades no palco começam às 8h e seguem até às 11h, com louvores com a banda Angelus, contação de história com o tema "A vida de São Gonçalo" e a história da evangelização em São Gonçalo. Às 15h, o palco volta a receber bandas com louvores. Às 16h, começa a Santa Missa e em seguida a procissão.