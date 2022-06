Os ganhos iniciais são de até R$ 2.197,00, para carga horária de 40 horas semanais. - Divulgação

Publicado 10/06/2022 15:53

A Câmara de Vereadores de São Gonçalo vai encerrar no próximo domingo (12), o prazo para inscrição em seu concurso público. Segundo as informações, são 39 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva em vários cargos de níveis médio e superior, com ganhos iniciais de até R$ 2.197,00, para carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Selecon, organizador. A taxa é de R$ 50,00 para os cargos de nível médio e R$ 70,00 para as funções que exigem nível superior. Somente após o pagamento, a inscrição é confirmada. Antes de realizar a inscrição, o interessado deve ler o edital, que está disponível no site do Instituto Selecon, com atenção disponível.

Para o nível médio, há vagas para os cargos de Cargo com exigência de formação em Nível Médio: Agente de Segurança Legislativa, Assistente Legislativo, Assistente– Área: Assistente Técnico Legislativo – Assistente Técnico Legislativo – Área: Sonorização.

Para o nível superior, as oportunidades são para o seguintes cargos: Analista Legislativo, Analista Legislativo – Especialidades: Administração – Análise Organizacional e Gestão Pública, Arquivologia, Auditor Interno, Contabilidade, Direito, Enfermagem, Orçamento e Finanças, Redação e Revisão, Tecnologia da Informação – Adm. de Serv., Consultor Legislativo, Consultor Legislativo – Áreas: Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informação, Direito, Educação e Cultura, Finanças e Orçamento, Indústria Comércio e Turismo, Meio ambiente, Obras públicas, infraestrutura e Urbanismo e Saúde pública e bem-estar social.

De acordo com o edital, o concurso será realizado em duas etapas, sendo a primeira prova objetiva, prevista para o dia 3 de julho. A prova será composta por questões de Conhecimentos Básicos, Conhecimentos, Específicos e Conhecimentos Gerais. Haverá também Análise de Títulos.

O resultado final do concurso está previsto para o dia 27 de setembro. O Concurso Público terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Câmara Municipal de São Gonçalo-RJ.