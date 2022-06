O virologista da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo (Semsa), Raphael Rangel, orientou a população. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

O virologista da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo (Semsa), Raphael Rangel, devido a chegada da estação mais fria do ano – o inverno, que começa no próximo dia 21, em orientou a população para atualizar o esquema vacinal contra o coronavírus e usar a máscara, caso haja algum sintoma de doença respiratória, muito comum nesta época do ano.

Segundo ele, além do aumento do aparecimento de várias doenças respiratórias, a pandemia de Covid-19 ainda não acabou e os casos também estão aumentando em todo o estado do Rio de Janeiro. “É importante ressaltar que a Semsa acompanha a doença e os índices na cidade, mas é importante que nós façamos a nossa parte. Precisamos completar o nosso esquema vacinal. É graças à vacina que não temos mais tantos óbitos e as pessoas que positivam para a covid-19 têm sintomas muito leves”, explicou Raphael.

O virologista ainda destaca a importância do uso de máscaras para as pessoas que apresentam algum tipo de sintoma de síndrome gripal ou que estarão em locais com aglomerações. “Outro ponto muito importante na nossa batalha contra o covid-19 é o uso de máscaras. Caso você tenha algum tipo de sintoma de síndrome gripal, seja ele um arranhar de garganta ou coriza, você deve colocar a sua máscara e procurar as unidades de saúde para fazer a testagem. Assim, juntos, cidadão, prefeitura e Semsa, vamos vencer a covid-19”, finalizou Raphael.

A Secretaria vacina todos os gonçalenses com mais de 5 anos contra o coronavírus. Para as crianças de 5 a 11 anos, são 66 locais de vacinação, de segunda a sexta, das 8h às 17h. Para a vacinação de jovens com mais de 12 anos e adultos estão disponíveis 13 locais de vacinação, de segunda a sexta, das 8h às 17h. O Shopping Partage também vacina os jovens e adultos durante a semana, das 10h às 16h. Aos sábados, a Clínica Gonçalense do Mutondo e a Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, vacinam, crianças, jovens e adultos, das 8h às 12h.

A testagem para detectar a covid-19 é realizada em nove locais e o resultado sai em 20 minutos. O exame está disponível para todos os gonçalenses que apresentam sintomas de síndrome gripal ou que tenham tido contato com pessoas contaminadas.

Locais dos exames:

. Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto: diariamente, das 8h às 17h;

. Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h;

. Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo: de segunda a sexta, das 8h às 19h, apenas gestantes;

. Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina: segundas, terças e quintas, das 8h às 12h;

. Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa: terças, quartas, quintas e sextas, das 8h às 16h;

. Polo Sanitário Dr. Augusto Sena, Rio do Ouro: terças, quartas e sextas, das 8h às 16h;

. Clínica da Criança (0 a 12 anos), segunda a sexta, das 8h às 16h;

. PAM Coelho: de segunda a sexta, das 8h às 16h;

. PAM Alcântara: segunda, terça, quinta e sexta, das 8h às 16h.

Confira público e quantidade de doses:

Adultos com mais de 50 anos – Quatro doses;

Idosos com mais de 60 anos institucionalizados – Quatro doses;

Adultos entre 18 e 49 anos – Três doses;

Adultos com mais de 18 anos imunossuprimidos – Quatro doses;

Jovens de 12 a 17 anos – Três doses;

Jovens de 12 a 17 anos imunossuprimidos – Três doses;

Crianças de 5 a 11 anos – Duas doses;

Adultos com mais de 18 anos que tomaram Janssen – Duas doses;

Adultos com mais de 18 anos que tomaram Janssen e são imunossuprimidos – Três doses;

Adultos com mais de 50 anos que tomaram Janssen ou profissionais da saúde – Três doses;

Os locais de vacinação infantil são:

1 - Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara;

2 - Clínica Gonçalense do Mutondo;

3 - USF Josyandra Moura Mesquita, s/nº, Colubandê;

4 - PAM Coelho;

5 - USF Bandeirantes;

6 - USF Tancredo Neves, Trindade;

7 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina;

8 - USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina;

9 - USF Jardim Catarina I, Jardim Catarina;

10 - USF João Goulart, Jardim Catarina;

11 - USF Elza Borges, Santa Luzia;

12 - USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina;

13 - USF Ary Teixeira, Bom Retiro;

14 - Clínica da Família de Marambaia;

15 - USF Louis Pasteur, Guaxindiba;

16 - USF Aníbal Porto, Monjolos;

17 - Posto de Saúde Largo da Ideia;

18 - Posto de Saúde Geremias de Mattos Fontes, Bom Retiro;

19 - Posto de Saúde Roberto Silveira, Vista Alegre;

20 - Posto de Saúde Luiz Paulo Guimarães, Laranjal;

21 - Posto de Saúde Apolo III;

22 - Posto de Saúde Juarez Antunes, Boa Vista do Laranjal;

23 - Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa;

24 - Posto de Saúde Alexander Fleming, Boaçu;

25 - Posto de Saúde Albert Sabin, Fazenda dos Mineiros;

26 - Posto de Saúde Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros;

27 - USF Leôncio Correia, Itaúna;

28 - Posto de Saúde Mutuá II;

29 - Posto de Saúde Jair Arantes da Cruz, Boa Vista;

30 - Posto de Saúde David Capistrano, Recanto das Acácias;

31 - Posto de Saúde Neuza Goulart Brizola, Palmeiras;

32 - Posto de Saúde Constantino Farah, Mutuapira;

33 - Posto de Saúde Portão do Rosa, Portão do Rosa;

34 - Posto de Saúde Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia;

35 - Posto de Saúde Itaúna I;

36 - Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto;

37 - USF Zé Garoto;

38 - Posto de Saúde Ana Nery, Gradim;

39 - Posto de Saúde Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra;

40 - Posto de Saúde Armando Leão, Morro do Castro;

41 - Posto de Saúde Wally Figueira da Silva, Rocha;

42 - Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho;

43 - Posto de Saúde Jardel do Amaral, Venda da Cruz;

44 - Posto de Saúde Bento da Cruz, Porto Novo;

45 - Posto de Saúde Getúlio Vargas, Boa Vista;

46 - Posto de Saúde Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno;

47 - Posto de Saúde Dr. Haroldo Pereira Nunes, Camarão;

48 - Posto de Saúde Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte;

49 - Posto de Saúde Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina;

50 - Posto de Saúde Mutuaguaçu;

51 - Posto de Saúde Bocayuva, Sete Pontes;

52 - Polo Sanitário Rio do Ouro;

53 - Posto de Saúde Emílio Ribas, Sacramento;

54 - Posto de Saúde Manoel de Abreu, Ipiíba;

55 - Posto de Saúde Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado;

56 - Posto de Saúde Santa Isabel;

57 - Posto de Saúde Marechal Cândido Rondon, Colubandê;

58 - Posto de Saúde Luiza de Marilac, Novo México;

59 - Posto de Saúde Almerinda;

60 - Clínica da Família Dr. Zerbibi, Arsenal;

61 - Posto de Saúde José Jorge, Santa Isabel;

62 - Posto de Saúde Vila Candoza, Coelho;

63 - Posto de Saúde Doutel de Andrade, Maria Paula;

64 - Posto de Saúde Badger Silveira, Tribobó;

65 - Posto de Saúde Flávio Henrique de Brito, Jóquei;

66 - Posto de Saúde Adolfo Lutz, Amendoeira.

Os locais de vacinação para jovens e adultos são:

Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto;

Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara;

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro;

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa;

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina;

Posto de Saúde Santa Izabel, Santa Izabel;

PAM Coelho;

PAM Neves;

Clínica Municipal do Barro Vermelho;

USF Bandeirantes;

USF Vista Alegre;

Clínica Gonçalense do Mutondo;

Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal;

Shopping Partage.