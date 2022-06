Os policiais irão patrulhar rotineiramente na Praça do Colubandê. - Divulgação PMSG

Publicado 14/06/2022 10:21

A Operação São Gonçalo Presente, para garantir ainda mais a segurança dos pedestres e moradores de São Gonçalo, passou a intensificar as ações de patrulhamento na Praça do Colubandê, na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, no bairro de mesmo nome. O distrito, que é cortado pela RJ-104 (antiga Rodovia Amaral Peixoto), dando acesso a municípios vizinhos, permite a passagem de um grande fluxo de pessoas em horário de pico.

"O bairro passou a receber rondas diárias, com policiamento baseado no entorno do espaço. A solicitação para intensificação do policiamento partiu da Secretaria Municipal de Ordem Pública, através de um estudo estratégico da Operação São Gonçalo Presente nas rondas de rotinas na cidade", informou a Prefeitura no texto.

O secretário de Ordem Pública, Capitão Wellington Moreira, contou que analisou a necessidade de reforço do patrulhamento na região para oferecer ainda mais segurança para a população.

"A Praça do Colubandê é um espaço público onde muitas pessoas transitam ao longo do dia. E, por se tratar de um local com muitas rotas alternativas, buscamos, através de parceria entre as forças de segurança, intensificar o patrulhamento na região. Além disso, na praça existem muitas pessoas em situação de rua, que precisam ser encaminhadas para um lugar seguro. Em conjunto com a Secretaria de Assistência Social, desenvolvemos ações de abordagens pelo município para auxiliar essas pessoas e oferecer os serviços básicos de atendimento. Em breve, poderemos levar o mesmo serviço para esse espaço público", disse o secretário.

"Essa é uma área em que já atuamos com patrulhamento de rotina, mas a partir de um estudo estratégico sobre a necessidade de intensificarmos o patrulhamento na região, podemos deslocar um reforço maior. Os policiais irão patrulhar rotineiramente aquele ponto", contou o coordenador da Operação São Gonçalo Presente, subtenente Denis Machado.

Hilson Barros, de 72 anos, vendedor informal há um ano na Praça do Colubandê, afirma que o policiamento irá fortalecer ainda mais a comunidade.

"Se a segurança ficar presente aqui, será ótimo para todos nós. Trabalho aqui durante o dia, mas dizem que, ao entardecer, acontecem assaltos nesta praça. Muitas pessoas que vêm de Niterói ou do Rio desembarcam aqui e acabam sendo alvo desse tipo de assalto. Agora, o policiamento do São Gonçalo Presente vai nos fortalecer", contou o vendedor.

Redução - Em abril, segundo dados do Cisp, a cidade registrou a diminuição de 51,45%, nos indicadores de roubos de rua, sendo o menor índice desde 2004. Os resultados positivos ainda se estendem aos indicadores de roubo de veículos, com queda de 49,79%, sendo o menor número desde 2011; e letalidade violenta, com diminuição de 47,06%, se tornando a menor marca desde que o Instituto de Segurança Pública (ISP), passou a medir os dados de criminalidade.