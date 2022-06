São Gonçalo conta com o maior tapete de sal de Corpus Christi da América Latina, com dois quilômetros de extensão. - Divulgação

Publicado 14/06/2022 16:08

A partir das 23h30min. desta quarta-feira (15) já começam as interdições nas principais vias do Centro de São Gonçalo para a celebração de Corpus Christi. As ruas só serão reabertas às 20h30min. da quinta-feira (16). A cidade, que conta com o maior tapete de sal de Corpus Christi da América Latina, com dois quilômetros de extensão, preparou um esquema de trânsito especial para receber as 50 mil pessoas esperadas para a celebração.



Este ano, a celebração de Corpus Christi em São Gonçalo terá uma importante alteração: o horário. Após anos sendo confeccionado durante a noite e madrugada, com missa e procissão no final da manhã, este ano o tapete de sal começará a ser criado no início da manhã de quinta-feira, a partir das 6h30m. E a Santa Missa, seguinda de procissão, terá início às 16h. Desta forma, um maior número de fiéis poderá participar da celebração e também aproveitar uma série de atividades culturais paralelas organizadas pela Prefeitura ao longo do trajeto.



Mudanças no trânsito - Estarão fechadas as ruas Lara Vilela e Sá Carvalho, entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Coronel Moreira César; Travessa Zeferino Reis entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Dr. Nilo Peçanha; Rua Salvatori entre a Rua Feliciano Sodré e Aluisio Neiva; Rua Eduardo Vieira, Travessa Jorge Soares e Rua Antônio dos Santos Figueiredo entre as Ruas Dr. Nilo Peçanha e Aluisio Neiva; Rua Coronel Moreira César e Dr. Feliciano Sodré em toda sua extensão; Rua Dr. Nilo Peçanha entre a Praça Dr. Luiz Palmier e a interseção com a Rua Gal. Antônio Rodrigues.



Será interditado o tráfego de veículos em toda a extensão da Alameda Pio XII (rua em frente a Igreja Matriz). Será adotado o regime único de circulação na Rua Aluísio Neiva, no sentido Centro/Estrela do Norte. O trânsito será desviado da seguinte maneira no sentido Barro Vermelho/Centro: Rua Dr. Getúlio Vargas, Av. Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Av. jornalista Roberto Marinho, Rua Salvatori, Rua José da Silva Pessoa, Rua José Lourenço de Azevedo, Rua Salvatori, Rua Aluísio Neiva, Rua General Antônio Rodrigues e Dr. Nilo Peçanha.



Os motoristas que estiverem vindo do bairro Paraíso rumo ao Centro terão que fazer o seguinte trajeto: Rua Dr. Francisco Portela, Rua Coronel Serrado, Rua Dr. Getúlio Vargas, Av. Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Av. Jornalista Roberto Marinho, Rua Salvatori, Rua José da Silva Pessoa, Rua José Lourenço de Azevedo, Rua Salvatori, Rua Aluísio Neiva, Rua General Antônio Rodrigues e Dr. Nilo Peçanha.



Agentes de trânsito estarão pela região auxiliando o fluxo. A Secretaria de Transportes reforça que torna-se proibido o estacionamento de veículos nas vias durante todo o período de interdição. Ao todo, são mais de 600 profissionais da Prefeitura de São Gonçalo envolvidos na organização da maior e mais tradicional celebração de Corpus Christi da América Latina, entre agentes da Segurança Pública, Limpeza Urbana, Trânsito e Saúde.



Programação - Além da volta do maior tapete de sal de Corpus Christi da América Latina, os visitantes também terão acesso a diversas atrações culturais na quinta-feira (16).



A Casa das Artes recebe a exposição “São Gonçalo – Território, história e fé”, dos curadores Rui Aniceto Nascimento Fernandes, Guilherme Cavotti, Alex Costa e Silva, Carolina Carvalho e Vanessa Leite. A mostra foi pensada a partir das atividades do Memorial da Igreja Matriz de São Gonçalo, um projeto entre a igreja com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), onde são feitas pesquisas que embasam a obra de recuperação do templo religioso. A exposição é composta por imagens de diferentes épocas de São Gonçalo, da relação entre o catolicismo e a cidade e projeção de vídeos.



As atividades no palco começam às 8h e seguem até às 11h, com louvores com a banda Angelus, contação de história com o tema “A vida de São Gonçalo” e a história da evangelização em São Gonçalo. Às 15h, o palco volta a receber bandas com louvores.



Às 11h e às 14h, na escadaria da Prefeitura, haverá apresentação de um coral e espetáculos de dança. Na Praça Dr. Luiz Palmier, no Zé Garoto, companhias de dança irão se apresentar às 13h e às 15h.



Durante todo o dia, a Rua Salvatori irá receber feira de artesanato e na Rua Carlos Gianelle terá exposição de carros antigos.