O prefeito Capitão Nelson inaugurou as novas dependências da Unidade de Saúde da Família do Jardim Califórnia. Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 17/06/2022 11:28

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Saúde e Defesa Civil, entregou, na tarde desta terça-feira (14), a reforma da Unidade de Saúde da Família (USF) Mahatma Gandhi, no Jardim Califórnia.

A unidade de saúde passou por reformas estruturais e agora está pronta para atender a população com consultórios completamente novos e climatizados, incluído um consultório ginecológico sala de vacina, sala de curativos, consultório odontológico e sanitários com acessibilidade.

“Nada disso aqui serve se não realizarmos um atendimento humanizado à população. Se a pessoa vem aqui, ela logicamente tem algum problema, então, se não houver acolhimento, humanização na chegada do paciente, tudo isso aqui é em vão. Servidor público, como próprio nome diz, é para atender bem ao público, então é importante que a gente atenda bem as pessoas que procuram a unidade”, disse o prefeito Capitão Nelson, que conheceu toda as dependências da Unidade de Saúde da Família.

O secretário de Saúde e Defesa Civil, Dr. Gleison Rocha, falou sobre a importância da unidade e também destacou os investimentos que vem buscando junto ao Governo Federal para a atenção básica de São Gonçalo, por meio do Programa Cuida Mais Brasil.

“Eu fui criado aqui, minha família é daqui. Frequentemente minha avó vinha a esse posto, minha mãe também, e elas reclamavam muito do que encontravam aqui. A visão do prefeito Capitão Nelson é de um trabalho contínuo, trabalhamos de segunda a segunda e essa missão é muito difícil porque encontramos uma saúde muito deficiente. Esse é o quarto posto que conseguimos entregar com esse nível, com banheiros dignos e consultórios, mas precisamos principalmente acolher bem a nossa população, disse o secretário.

Além do prefeito Capitão Nelson e do secretário Gleison Rocha, participaram da entrega da reforma da USF o subsecretário de Atenção Básica, Maik Melo, a subsecretária de Urgência e Emergência, Ana Luiza Enguer, o subsecretário de Odontologia, Dr. Paulo Alberto Nascimento, o engenheiro responsável Pedro Henrique e o administrador da USF, Artur Rodrigues.

Academia da Saúde - Logo após a entrega da reforma da USF Mahatma Gandhi, o prefeito Capitão Nelson e o secretário de Saúde Dr.Gleison Rocha vistoriaram a Academia da Saúde Assueres Barbosa, para futuramente viabilizar a reforma do local, que atende à população do Jardim Califórnia.