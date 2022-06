Um dos locais policiado é a rotatória de Neves, na Rua José Augusto dos Santos, que liga o município à BR-101 - segunda maior rodovia do Brasil. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Um dos locais policiado é a rotatória de Neves, na Rua José Augusto dos Santos, que liga o município à BR-101 - segunda maior rodovia do Brasil.Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 20/06/2022 15:03

A Secretaria de Ordem Pública da cidade de São Gonçalo afirmou que vai buscar estruturar ações de policiamento para reforçar a segurança dos gonçalenses. Segundo a pasta, através de uma parceria com a Operação São Gonçalo Presente, os bairros de Neves e Venda Cruz passaram a contar com a presença dos policiais em pontos estratégicos.

Segundo o secretário de Ordem Pública, Wellington Moreira, um dos locais é a rotatória de Neves, na Rua José Augusto dos Santos, que liga o município à BR-101 - segunda maior rodovia do Brasil. "Na área, ficam localizados o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), o posto do Detran, a Corregedoria da Polícia Militar, uma subestação de energia, o PAM Neves e o Centro de Tradições Nordestinas. A rotatória passa a contar com policiais em motocicletas da Operação São Gonçalo Presente, prestando auxílio na segurança", afirmou Moreira.



Já na Venda Cruz, além de equipes circulando pelas vias principais, agentes prestam auxílio à segurança dos alunos das unidades escolares - entrada e saída -em frente ao antigo 3º BI, na Rua Doutor Porciúncula. O intuito é proteger os estudantes que circulam no entorno do espaço público.



"Estamos investindo todos os nossos esforços para expandir ações de segurança pelo município de São Gonçalo, inibindo assim a prática de criminosos. Através de parceria com o São Gonçalo Presente, já reforçamos o policiamento em pontos específicos para garantir que a nossa população se sinta mais segura ao circular pela cidade", afirmou o secretário.



Serviço social - De acordo com as informações, a Secretaria de Ordem Pública, em conjunto com a Secretaria de Assistência Social, além de cuidar da segurança, tem feito ações humanitárias, levando serviços assistenciais básicos para as pessoas em situação de rua, em Neves e outros bairros do município. "Os serviços estão sendo realizados em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da equipe do Programa RJ Para Todos. As ações estão sendo realizadas três vezes por semana", afirmou o Executivo no texto.