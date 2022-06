O jogador da seleção brasileira e lateral do Juventus da Itália, Danilo Luiz, realizou uma visita surpresa para centenas de crianças. - Divulgação - Foto: Roberto Padilha

Publicado 21/06/2022 10:25 | Atualizado 21/06/2022 10:30

Como parte das celebrações pelos 10 anos de atuação do Projeto Craque do Amanhã, o jogador da seleção brasileira e lateral do Juventus da Itália, Danilo Luiz, realizou uma visita surpresa para centenas de crianças que participam do projeto socioesportivo na manhã desta segunda-feira(20), na sede do projeto, no bairro Arsenal, em São Gonçalo.

O atleta que veio diretamente da sua cidade natal, Bicas - MG, foi muito simpático e fez a alegria da criançada. Ao ser recebido com muita alegria pelos jovens ele fez questão de retribuir o carinho com autógrafos e abraços. Além disso, Danilo discursou para os jovens, incentivando-os a não desistir dos seus sonhos, realizou sorteios e distribuiu chocolates para todos os alunos.

"Sei da importância do esporte na vida desses jovens. Também tenho meu projeto social, o Futuro Re2ondo lá em Bicas - MG. Espero que eles possam aproveitar todas as oportunidades que o Craque do Amanhã oferece para eles, e tenho certeza que daqui sairão grandes campeões, pessoas do bem, que é o mais importante", declarou o jogador.

Felipe Espose, coordenador do projeto, falou sobre a visita: "Receber um atleta multicampeão, que está indo disputar sua segunda Copa do Mundo, representando a nossa seleção é muito gratificante. Fico feliz de poder proporcionar aos nossos jovens essa chance de conhecer um atleta renomado, de ouvir sua história de vida e superação. Que eles possam se espelhar no Danilo e seguir em busca dos sonhos deles".

Atualmente, o projeto possui quatro unidades de atendimento: duas unidades em São Gonçalo-RJ; uma unidade em Duque de Caxias-RJ; e uma unidade em Santa Isabel-SP. Ao todo, são beneficiadas mensalmente aproximadamente 3.500 pessoas.

As comemorações pelos 10 anos continuam, no próximo dia 03 de julho, será lançado no cinema Kinoplex, no Shopping Via Parque na Barra da Tijuca, o documentário "Craque do Amanhã: o esporte como ferramenta de transformação social", que vai contar com depoimentos dos padrinhos, alunos e famílias que tiveram suas vidas transformadas pelo projeto.

Executado através da Lei de Incentivo ao Esporte, o Craque do Amanhã tem como financiadores as empresas: Nubank, Enel, Atacadão, Braskem, BB Seguros, White Martins, Grupo State Grid, Honda Hayasa, Brasilcap, Alelo, Unilever.