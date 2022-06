O novo prédio vai unir os postos José Bruno Neto e Jair Arantes da Cruz, do bairro Boa Vista. - Divulgação PMSG

Publicado 22/06/2022 15:45

Duas unidades de saúde em uma. Assim será a construção de um equipamento que vai unir os postos José Bruno Neto e Jair Arantes da Cruz, no bairro Boa Vista, em São Gonçalo. Atualmente instalados em imóveis separados, eles se juntarão no novo prédio que será construído pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo em um terreno na Rua Veríssimo de Souza, s/nº, Boa Vista. Com a obra pronta, que tem previsão de ser finalizada em seis meses, o Jair Arantes da Cruz será extinto.



Com dois andares, a nova unidade terá quatro consultórios, dois consultórios ginecológicos, dois consultórios odontológicos, salas de vacina, inalação, curativo, procedimentos, coleta de sangue, multiuso, estoque, farmácia, fisioterapia, administração, recepção e duas de espera – uma em cada andar.



"O espaço terá capacidade para atender a 12 mil pessoas com três equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF), que atualmente atendem nas duas unidades de saúde e são compostas por médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem e até seis agentes comunitários de saúde. A unidade ainda contará com dentistas, ginecologistas, equipes dos programas da Atenção Básica, de apoio e administrativas.



A coordenadora geral da Atenção Básica da Semsa, Ana Cláudia Pinnas se colocou à disposição.

“Além dos profissionais, todos os programas da Atenção Básica estarão disponíveis: pré-natal, saúde da criança e do adolescente, hipertensão e diabetes, combate à tuberculose e hanseníase, saúde do homem, da mulher, da população negra e LGBTQIA+, grupo de apoio à amamentação e controle do tabagismo. O espaço também vai oferecer exames laboratoriais de sangue, urina e fezes”, disse a coordenadora.

Segundo as informações, as obras no terreno, que é de propriedade da Prefeitura de São Gonçalo, devem começar esta semana e seguirão todas as normas e protocolos de instalação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



“O terreno onde será construído o novo posto de saúde tem uma fundação antiga que começou a ser feita e a obra está abandonada há anos. Agora, nós teremos que começar do zero. Pois o alicerce não serve para o novo projeto, que terá dois pavimentos e vai abrigar as equipes das duas unidades de saúde”, disse o engenheiro Pedro Henrique Oliveira, da Semsa.



A Prefeitura informou que, enquanto a obra é realizada, os gonçalenses continuam sendo atendidos nos atuais endereços. O posto de saúde José Bruno Neto fica na Rua Joaquim Vieira de Souza, 316. O posto de saúde Jair Arantes da Cruz fica na Rua Pires do Rio, 211, ambos em Boa Vista.