O Ceom atua através de atendimentos contínuos e individuais, buscando elevação da autoestima e acesso aos direitos individuais e sociais das mulheres.Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 21/06/2022 11:59 | Atualizado 21/06/2022 12:16

O Centro Especial de Orientação à Mulher (Ceom) Zuzu Angel, em Neves, que vai passar por reformas a partir desta semana, tem um objetivo: promover um atendimento mais acolhedor às mulheres vítimas de violência.

Localizado na Rua Camilo Fernandes Moreira, o equipamento, vinculado à Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, atua, através de atendimentos contínuos e individuais, buscando elevação da autoestima e acesso aos direitos individuais e sociais, a fim de que as mulheres atendidas consigam romper com o ciclo de violência.

Durante as obras, os atendimentos às mulheres serão realizados no campus da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), em São Gonçalo, no bairro Patronato, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

O projeto da restauração do local faz parte do eixo “Cidade Justa e Inclusiva”, meta 27, do Plano Estratégico Novos Rumos - desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais -, que visa ampliar e reformar os equipamentos próprios da Secretaria de Assistência Social, cujo objetivo é aumentar e dar mais eficiência ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade social.

“O Ceom já existe há mais de 20 anos e passou por poucos reparos e reformas. Atualmente, necessita de diversos reparos. Essa intervenção tão esperada é um avanço que vem ao encontro das propostas do Plano Estratégico Novos Rumos, que nos proporcionará um espaço mais acolhedor de atendimento às nossas usuárias. Fico muito feliz em saber que as coisas estão acontecendo. Que as mulheres, que entram no Ceom num momento tão sofrido, serão atendidas e acolhidas de uma forma digna. Agradeço à UERJ, que nos cedeu o espaço para que não tivéssemos interrupção dos atendimentos durante as obras”, destacou a subsecretária Ana Cristina da Silva.

Com a reforma, o espaço vai passar a contar com quatro salas para atendimento, brinquedoteca, sala de reuniões para equipe técnica e sala de coordenação.

Formado por uma equipe multidisciplinar, o Centro Zuzu Angel possui psicólogas, assistentes sociais e advogado que formam uma rede de apoio e acolhimento às mulheres que chegam ao local. De janeiro a maio deste ano, foram realizado mais de 400 atendimentos no equipamento.