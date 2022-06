A Praça Zé Garoto, no Centro, vai receber o espetáculo a partir das 11h. - Divulgação PMSG

A Praça Zé Garoto, no Centro, vai receber o espetáculo a partir das 11h.Divulgação PMSG

Publicado 22/06/2022 16:26

A cidade de São Gonçalo vai receber neste domingo (26/6) a apresentação final do "Projeto Caravana Carequinha", uma homenagem ao artista George Savalla Gomes, o Palhaço Carequinha, nome expressivo na história do circo no país. A iniciativa tem o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e ao Esporte do Estado, e apoio institucional da Prefeitura de São Gonçalo.

O projeto, promovido de forma hibrida, já passou por nove cidades e vai encerrar o cortejo circense em São Gonçalo, passando pela Rua Coronel Cerrado até a Praça Zé Garoto, próximo à casa em que Carequinha viveu. O espetáculo será apresentado pela Cia. Patrick, o Mágico, às 11h.

O "Caravana Carequinha", realizado pela Tapume Produções Artísticas, foi criado com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento e a manutenção das companhias circenses, além de contribuir para o fortalecimento dos artistas de circo.

O Palhaço Carequinha, nascido no dia 18 de julho de 1915, encantou gerações com bordões que ficaram imortalizados, como: “Hoje tem marmelada? Tem, sim senhor!” e “E o palhaço, o que é? É ladrão de mulher!”. Ele passou a maior parte da vida em São Gonçalo, cidade onde deixou um legado e encantou crianças e adultos do município. Carequinha morreu em 2006, aos 90 anos.