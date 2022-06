A implantação da tecnologia 5G traz inúmeros benefícios para a estrutura pública da cidade. - Reprodução

A implantação da tecnologia 5G traz inúmeros benefícios para a estrutura pública da cidade.Reprodução

Publicado 23/06/2022 12:51

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, aprovou a lei que dispõe as normas para a implantação e compartilhamento de infraestrutura de suporte e de telecomunicações do 5G, nova tecnologia de conexão móvel. Com isso, São Gonçalo passa a ser o centésimo município brasileiro a permitir a implantação de antenas para a tecnologia 5G de maneira segura.

Com isso, a medida traz inúmeros benefícios para a estrutura pública da cidade, como o aperfeiçoamento de consultas médicas à distância, de prontuário eletrônico, visita monitorada do Agente Comunitário de Saúde, de aulas on-line, entre outras melhorias.

"A nossa gestão está engajada em dar novos rumos para São Gonçalo e estimular o desenvolvimento da cidade. Para isso trabalhamos, para produzir os mecanismos necessários para preparar o município para a chegada de novas tecnologias e possibilitar a inclusão digital. Estamos preparados para receber novas tecnologias de cobertura, inclusive do 5G", garantiu a secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Maria Gabriela Bessa.

A responsabilidade de fiscalização e regulamentação das antenas que serão instaladas em todo o Brasil é da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que vai participar de todo o processo de transição da atual rede de antenas para o novo padrão.

A aprovação foi publicada no Diário Oficial da última quarta-feira (15), que detalha as normas expedidas pela Anatel. https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario/2022_06_15.pdf