Publicado 24/06/2022 09:24

A Feira Integrada de São Gonçalo (Fisg) reuniu, nesta quinta-feira (23), autores, em sua maioria gonçalenses, para uma edição especial no Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, no bairro Laranjal. O evento aconteceu durante todo o dia, com palestras, oficinas, teatro e muita interação com os mais de 1400 alunos da escola.

Idealizada pela dramaturga gonçalense Nilda Ferreira Mendes Filha, a Fisg existe desde 2019, tendo sua edição anual feita na praça Zé Garoto e, posteriormente, no shopping Partage. Atualmente, a feira também tem um projeto itinerante para visitar escolas com o intuito de estimular os alunos a consumirem e produzirem os diversos tipos de arte, valorizando os talentos cidade.

“Este ano, nós passamos a ir às escolas pela necessidade de ampliar a cultura em São Gonçalo. É necessário desenvolver um público apreciador da arte, do cinema, do teatro, da literatura, que vão além dos produtos lançados pela grande mídia. Hoje, na minha palestra, eu falei um pouco sobre o meu trabalho, que é a dramaturgia, como escrever e como desenvolver uma peça de teatro”, afirmou a dramaturga.

Encantada com o universo da literatura, a aluna Natália Paula Ferreira, de 12 anos, participou da palestra de Nilda e fez muitas perguntas. Ela conta que, apesar da idade, leu apenas um livro na vida e que esse evento despertou nela uma vontade, tanto de ler, quanto de escrever.

“A palestra me inspirou. Eu, com certeza, quero ler mais e fiquei com vontade de fazer teatro. Eu tenho muita força de vontade para aprender, já que eu me interesso muito pelo mundo das artes, da música e da literatura. Eu prestei muita atenção na palestra e depois perguntei para a Nilda o que a inspirou a escrever, além disso, também pedi para ela deixar uma mensagem para quem pretende ser escritor. Foi muito enriquecedor”, explicou a aluna.

Agenda - A Fisg deste ano acontecerá no shopping Partage, em setembro, e a Fisg Kids, em outubro. Com o projeto itinerante, a feira já tem um encontro marcado na Escola Municipal Albertina Campos, no bairro Mutuá, também em outubro.