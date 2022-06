O Polo Sanitário, realiza uma média de cinco mil atendimentos por mês. - Divulgação PMSG - Foto Júlio Diniz

O Polo Sanitário, realiza uma média de cinco mil atendimentos por mês.Divulgação PMSG - Foto Júlio Diniz

O Polo Sanitário Augusto Sena, em Rio do Ouro, em bairro bimunicipal com mesmo nome localizado entre os municípios de Niterói e São Gonçalo está de cara nova e as mudanças são perceptíveis para quem chega. No local, os gonçalenses atendidos na unidade têm mais especialidades médicas à disposição e todos os consultórios e salas estão climatizadas.

Segundo a Prefeitura, as melhorias ocorreram após a gestão do prefeito Capitão Nelson, que prioriza a saúde em todos os bairros da cidade. "A unidade também se prepara para receber consertos no telhado e pintura em todos os ambientes", destacou o Executivo no texto.



O Polo Sanitário, que fica na rodovia estadual RJ-106 e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, atualmente realiza uma média de 5 mil atendimentos por mês, incluindo as consultas médicas, programas de toda a Atenção Básica e os serviços oferecidos no local. Em janeiro de 2021, no início da atual gestão, esse número era de 1.561. Em novembro do mesmo ano, os atendimentos já tinham aumentado, chegando a 2.270 atendimentos.



“Além de aumentarmos a quantidade de médicos, os que já atendiam passaram a fazer mais consultas. E todos os serviços estão funcionando plenamente. Por isso, em todos os meses de 2022 já temos mais de 5 mil atendimentos por mês”, disse a diretora da unidade, Maraiza Coutinho.



Atualmente, a unidade oferece as seguintes especialidades médicas: pediatria, ginecologia, dermatologia, clínico geral, urologia, obstetrícia, gastroenterologia, cardiologia, ortopedia, endocrinologia, odontologia e hebiatria (médico especialista em adolescentes e jovens). As especialidades urologia, endocrinologia e ortopedia foram incluídas na atual gestão. Além das especialidades médicas, ainda há atendimentos com psicólogo, fonoaudiólogo e nutricionista.



“Já tivemos grandes avanços na unidade. Além de ampliar as especialidades, nós queremos aumentar a quantidade de médicos, principalmente de clínica geral e pediatria. Também começamos a fazer o teste de covid-19 e recebemos o setor de epidemiologia. No entanto, as melhorias não são só nos atendimentos. A unidade teve toda a rede elétrica trocada e recebeu climatização em todos os espaços, humanizando ainda mais os atendimentos”, descreveu Thayane Loureiro, administradora do polo.



Além dos atendimentos médicos, a unidade oferece os serviços de aferição de pressão arterial, aleitamento materno, aplicação de injetáveis, troca de sonda, testagem covid-19, epidemiologia, vacinação, incluindo a BCG; verificação de pressão e de glicose, programa das infecções sexualmente transmissíveis (IST), planejamento familiar, preventivo, puericultura, retirada de ponto, saúde do homem, tabagismo, triagem pré-natal, vitamina A, coleta de sangue, exames de fezes e urina, puericultura, curativo e dispensação de remédios na farmácia.



As marcações para dentista, puericultura, preventivo, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, clínico geral, pediatra, obstetra e a triagem pré-natal são realizadas na própria unidade de saúde. O teste para o coronavírus acontece às terças, quartas e sextas com distribuição de senhas pela manhã, a partir das 9h. Os testes acontecem na parte da tarde, entre 13h e 16h.



Regulação – As demais consultas para o polo sanitário são marcadas através da Central de Regulação da Semsa. Para marcar, o gonçalense pode procurar qualquer unidade de saúde da rede municipal, independente se será atendido naquele local. As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço, que será agendado em local que for mais próximo de sua residência.



Por isso, é muito importante que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde.



As especialidades são: Ginecologista; Clínica médica; Urologista; Pediatra; Endocrinologista; Obstetra; Dermatologista; Gastroenterologista; Cardiologista; Ortopedista; Hebiatra; Dentista; Psicólogo; Fonoaudiólogo; Nutricionista.

Já os serviços são: Curativo; Teste rápido das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs); Coleta de sangue; Exame de fezes; Exame de urina; Vacinação; Farmácia; Pré-natal de baixo risco; Teste Covid e Dengue; Verificação de pressão; Teste de glicemia; Programa do Aleitamento materno; Aplicação de injetáveis; Troca de sonda; Epidemiologia; Planejamento Familiar; Preventivo; Retirada de Ponto; Saúde do Homem; Programa do Tabagismo; Programa da Vitamina A; Puericultura.