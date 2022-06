O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, disse que se surpreendeu com a gestão do prefeito Capitão Nelson. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 27/06/2022 08:42

A Prefeitura de São Gonçalo partiu para dentro através de uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro para receber uma série de investimentos em infraestrutura, que totalizarão mais de R$ 1 bilhão. Na tarde de sábado (25), o município foi contemplado com o anúncio da reforma e manutenção dos Conjuntos Habitacionais dos bairros Vila Lage e Mutondo, além de um pacote de intervenções urbanas para os bairros de Vista Alegre, Marambaia e Santa Izabel.

A notícia foi divulgada durante a visita do governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, acompanhado do prefeito Capitão Nelson, ao município. Na ocasião, as autoridades entregaram o viaduto do Jardim Catarina, na RJ-104.



"Em agosto do ano passado, na companhia do deputado federal Altineu Cortês e do até então secretário de Gestão e Projetos Especiais, Douglas Ruas, estivemos na Secretaria de Obras do Estado com o aval do governador. E o secretário Max Lemos pediu para elaborarmos um projeto para recuperar os nossos conjuntos habitacionais. A partir disso, determinei ao então secretário Douglas Ruas que desse início à elaboração do projeto. No mesmo mês, retornamos à secretaria e apresentamos o projeto que beneficia o Vila Lage I e II, o Porto da Pedra, Brasilândia e Mutondo. E tenho certeza que esse é o primeiro pontapé. Os outros conjuntos habitacionais também serão contemplados. São Gonçalo não pode caminhar sozinho. Em governo nenhum, houve um alinhamento tão perfeito com o governo federal, estadual e municipal", declarou o prefeito Capitão Nelson, durante o pronunciamento da reforma dos empreendimentos habitacionais.



A visita de Castro ao município começou no bairro Vila Lage, quando foi anunciada a reforma do Conjunto Vila Lage I, composto por 868 unidades habitacionais e construído pela Companhia Estadual de Habitação (CEHAB-RJ) na década de 1980, e o Conjunto Vila Lage II, com 240 unidades habitacionais, construído na década de 1980. O benefício foi possível, após a análise do pleito e reuniões técnicas entre a Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras.



"São Gonçalo apresentou projetos muito bem feitos. Sinceramente, a gente até se surpreendeu. É um tempo de reconstrução no Rio de Janeiro. Fico feliz em vir a São Gonçalo. O investimento aplicado em São Gonçalo hoje é de mais de um bilhão de reais. Investimento nunca visto antes nesta cidade. Isso se dá porque hoje existe uma parceria de lealdade entre o prefeito da cidade e o governador do Estado. E, por isso, quem é beneficiado é o povo de São Gonçalo", afirmou o governador do Estado do Rio de Janeiro, Claudio Castro, durante a assinatura da ordem de início de reforma dos conjuntos habitacionais Vila Lage I e II.



Segundo a Prefeitura, no mês de setembro de 2021, foi protocolado no Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio de Ofício do prefeito, a solicitação do pleito de recursos para a reforma e manutenção dos conjuntos habitacionais de propriedade da Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro (Cehab-RJ) existentes no Município de São Gonçalo.



"O Programa Casa da Gente é uma iniciativa do Programa Estadual de Habitação de Interesse Social, promovida pelo Governo do Estado, e tem como objetivo atender as necessidades de habitação da população de baixa renda nas áreas urbanas, garantindo acesso à moradia digna com padrões de sustentabilidade, segurança e habitabilidade", afirmou o Executivo no texto.



No total São Gonçalo possui 10 conjuntos habitacionais da Cehab, inicialmente os dois citados acima serão contemplados. A previsão é que a reforma dos conjuntos habitacionais seja finalizada em oito meses.



A cerimônia contou com a presença dos secretários Uruan Cintra, da Secretaria de Estado de Cidades, e Rogerio Lopes Brandi, da Secretaria de Infraestrutura e Obras.



Intervenções urbanas - Na Rua Cidade de Lisboa, em Vista Alegre, via que liga o bairro a Monjolos, Pacheco, Barracão e Santa Isabel, foram entregues os serviços de drenagem, pavimentação e urbanização, graças à parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. O prefeito Capitão Nelson e o governador Claudio Castro estiveram no local, onde anunciaram as próximas intervenções para vias públicas da cidade.



“Trabalhamos para dar dignidade aos moradores de São Gonçalo. Nosso time, montado em parceria com o Governo do Estado, está focado em entregar obras que por muitos anos foram prometidas mas nunca cumpridas. Com a ajuda do governador Claudio Castro e do deputado federal Altineu Côrtes nós vamos mudar essa cidade”, declarou o prefeito Capitão Nelson, após o anúncio do novo pacote de obras que vai contemplar quase 60 ruas.

Os bairros de Vista Alegre, Marambaia e Santa Izabel irão receber um pacote de obras que engloba pavimentação, drenagem, reestruturação urbana, macrodrenagem e urbanização, além de aplicação asfáltica. Com as intervenções os moradores terão melhor qualidade de vida, acessibilidade e segurança.



As ruas Rua Itaguaí e vias próximas, em Vista Alegre; Avenida Presidente Roosevelt, nos trechos da Rua da Liberdade, Rua da Igualdade, Rua da Fraternidade, Rua "E" e Rua Eloísa Torres; e Estrada de Marambaia (trecho), no bairro de Marambaia, ganharão ações de calçamento e drenagem. Em Santa Izabel, os serviços aplicados serão de pavimentação asfáltica, macrodrenagem e urbanização das vias.



A Avenida Jornalista Roberto Marinho ganhará ações de reestruturação urbana e ordenamento de trânsito com implantação de ciclorrota por todo o trecho da via. No final do ano passado, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano realizou um trabalho de redimensionamento das caixas coletoras já existentes, além de criar outras, para pôr fim ao problema de enchentes na avenida, no trecho do bairro do Colubandê. O valor estimado dos investimentos ultrapassam R$ 797 milhões.



“A parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de São Gonçalo é tão bacana que já não importa quem está fazendo as obras. O que importa é que, depois de mais de 40 anos de promessas de antigos governantes, essa via está entregue à população. A obra finalmente saiu do papel e vai levar dignidade para todos que ali residem. É para isso que trabalhamos”, afirmou o governador Claudio Castro.



Acompanhado do prefeito Capitão Nelson, o governador encerrou a agenda na inauguração do viaduto, na RJ-104, no Jardim Catarina. Ainda será realizada a reforma da rodovia, com cinco passarelas e recapeamento asfáltico.