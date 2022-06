O governador Claudio Castro vai estar neste sábado em São Gonçalo ao lado de autoridades entregando obras. - Divulgação

O governador Claudio Castro vai estar neste sábado em São Gonçalo ao lado de autoridades entregando obras.Divulgação

Publicado 25/06/2022 10:53

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vai estar em São Gonçalo, neste sábado (25/06), para iniciar e entregar obras para a população. Castro dará ordem de início à reforma do Conjunto Habitacional Vila Lage I e II, que conta com 27 blocos, beneficiando 1.080 famílias.

Em seguida, vai inaugurar as obras de pavimentação, drenagem e urbanização da Rua Cidade de Lisboa, no bairro Vista Alegre, e do viaduto do Jardim Catarina, que está incluído em um pacote de intervenções da RJ-104.



Segundo a agenda do governador a ordem de início da reforma do Conjunto Habitacional Vila Lage I e II

será às 15h30min, na Rua: Lúcio Tomé Feteira, 151 – Vila Lage, São Gonçalo. Após às 16h30min., haverá ainda a entrega das obras da Rua Cidade de Lisboa, na Rua Cidade de Lisboa, Vista Alegre, São Gonçalo.

O governador, às 17h30in., também vai entregar as obras do viaduto do Jardim Catarina, na RJ-104, 1.292. Laranjal, São Gonçalo.