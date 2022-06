O Shopping Partage, vai receber a partir das 14h de hoje o projeto ‘Defesa Civil Verde’. - Divulgação

Publicado 28/06/2022 10:45

Para promover a conscientização da população sobre o impacto das chuvas, a Subsecretaria de Defesa Civil de São Gonçalo vai promover nesta terça-feira (28), no Shopping Partage, a partir das 14h, o projeto ‘Defesa Civil Verde’ , que faz parte do calendário anual do órgão e promove atividades educativas e preventivas.

O evento acontece em parceria com a Secretaria de Conservação, com a distribuição de mudas de plantas ornamentais.



O objetivo é ensinar as pessoas que os ecossistemas naturais conservados ajudam a mitigar os impactos dos fenômenos climáticos extremos. Ou seja, as áreas verdes reduzem os impactos das enchentes nas cidades.



Haverá distribuição de 150 mudas de plantas ornamentais e cartilha "Comunidade mais segura" a quem passar pelo shopping. A cartilha foi desenvolvida pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) com orientações sobre mudanças de hábitos visando a redução de risco de movimento de massa e inundações.



"Equipes da Defesa Civil estarão no local para tirar dúvidas e orientar a população sobre os serviços oferecidos pelo órgão", afirmou a Prefeitura de São Gonçalo no texto.