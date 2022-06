O aparelho decibelímetro é um instrumento usado para realizar medição de níveis de ruído. - Divulgação

Publicado 28/06/2022 15:05

Uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deu início a um treinamento de especialização para utilizar o aparelho decibelímetro, que é um instrumento usado para realizar medição de níveis de ruído. O objetivo é capacitar os agentes para o manuseio do equipamento e aplicação da legislação municipal que regulamenta os limites de intensidade do som.

O uso do decibelímetro na fiscalização garante a precisão da medição, inibindo situações que estejam em desacordo ou fora dos parâmetros estabelecidos pela legislação municipal.



O aparelho é utilizado para verificar denúncias de perturbação sonora em casas de show, uso pessoal de caixas de som e qualquer outro ruído que seja considerado acima do permitido por lei. A Norma Brasileira (NBR) 10151/2019 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) estabelece que a emissão de ruídos em zonas residenciais não deve ultrapassar os 55 decibéis no período diurno, entre 7h e 20h, e 50 decibéis no período noturno, das 20h às 7h.



O trabalho é feito em conjunto com a Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, que recebe denúncias da população e age em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente.



Segundo o secretário de Meio Ambiente, Carlos Afonso, o decibelímetro usado pela Prefeitura de São Gonçalo é mais moderno e capaz de medir os decibéis em áreas quentes, frias e até em movimento.



"Esta é uma ferramenta importante para as ações do dia a dia da equipe. A capacitação é necessária para termos qualidade na utilização tanto do equipamento quanto do desenvolvimento das ações de fiscalização realizadas”, afirmou Afonso.