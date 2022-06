Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, a obra tem previsão de ser finalizada no primeiro semestre do próximo ano. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, a obra tem previsão de ser finalizada no primeiro semestre do próximo ano.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 30/06/2022 11:56

Mais duas residências terapêuticas (RTs) começaram a ser construídas em Vista Alegre para abrigar 20 pessoas que hoje estão institucionalizadas na Clínica Nossa Senhora das Vitórias, no Zé Garoto. A obra, que tem previsão de ser finalizada no primeiro semestre do próximo ano, está sendo realizada em um antigo imóvel da Prefeitura de São Gonçalo que estava completamente abandonado e com as instalações deterioradas.

As residências terapêuticas, apesar de ficarem no mesmo terreno, terão acessos separados. Ao todo, elas terão oito quartos, três banheiros tradicionais e um banheiro adaptado para pessoas com deficiência (PCD), uma sala de estoque, três salas, quatro áreas de convivência, duas cozinhas e ampla área de convivência externa.

Além dos moradores, a casa vai abrigar as equipes de trabalho: são oito cuidadores (dois por plantão de 24h), um técnico de enfermagem, uma acompanhante terapêutica e uma coordenadora para cada casa. Todos os assistidos serão cadastrados no Centro de Atenção Psicossocial (Caps), onde também serão acompanhados por psicólogos e psiquiatras.

Atualmente, São Gonçalo tem 10 residências terapêuticas que abrigam moradores provenientes de longas internações. Estas residências possuem entre oito e, no máximo, dez pessoas. As RTs contam com a supervisão de cuidadores durante 24 horas, coordenador e acompanhante terapêutico para que os moradores possam ir à rua fazer compras, ir ao médico e ao banco, por exemplo.

“É uma outra realidade para os pacientes com doenças mentais. As RTs são casas para aqueles que não têm como voltar para as suas famílias. Eles têm acompanhamento médico e supervisão diária de uma técnica de enfermagem. Vamos dar mais dignidade às pessoas com alguma doença mental que não têm mais vínculos com suas famílias”, explicou o coordenador de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Edmilson Pereira.

O processo de desinstitucionalização da Clínica Nossa Senhora das Vitórias está em andamento. Há uma equipe de intervenção que atua no atendimento e cuidados dos 109 pacientes que ainda estão na unidade de longa permanência (11 são de outras cidades, que retornarão para os municípios de origem).

"A equipe multidisciplinar elabora o projeto terapêutico que conduzirá o processo de alta com emissão de documentos necessários para o recebimento dos benefícios pertinentes a estes usuários, preparando-os para uma saída com autonomia de gerir suas vidas extra hospitalar. Após a realização desse processo, as atividades na clínica serão encerradas definitivamente", afirmou a Prefeitura no texto.