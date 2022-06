O projeto tem como objetivo discutir e alertar sobre a temática das drogas. - Divulgação site PMSG - Foto: Júlio Diniz

O projeto tem como objetivo discutir e alertar sobre a temática das drogas.Divulgação site PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 30/06/2022 11:48 | Atualizado 30/06/2022 11:49

Oito escolas municipais de São Gonçalo participaram, nesta quarta-feira (29), da formatura deste semestre do Programa Educacional de Resistências às Drogas (Proerd), da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ). O projeto tem como objetivo discutir e alertar sobre a temática das drogas, do abuso de álcool e vícios e atua com 700 crianças do município. O evento contou com a presença do prefeito, Capitão Nelson, e do secretário de Educação, Maurício Nascimento, além de membros da PMRJ.

“Eu gostaria de agradecer e parabenizar a Polícia Militar pelo trabalho feito com as crianças da nossa cidade. Também gostaria de agradecer aos responsáveis, porque essa observação mais próxima da família, em relação às crianças, é de extrema importância para que a gente consiga formar cidadãos de bem. A Polícia Militar, com este programa, faz o papel dela, mas o outro lado é realizado pela família. Eu quero parabenizar as crianças pelo excelente desempenho”, disse o prefeito Capitão Nelson.

O secretário de Educação, Maurício Nascimento, falou sobre o feedback que recebe das escolas em que o Proerd atua. Para ele, é muito bom ver as crianças empenhadas, gostando das aulas e reproduzindo o conteúdo que é aprendido.

“Gostaria de agradecer à Polícia Militar pelo projeto e contar o que nos é relatado pelas nossas diretoras. Há uma diferença muito visível no comportamento dos alunos que participam do projeto, eles estão muito mais disciplinados. O relacionamento deles com os pais, com os professores e com os colegas de escola é o grande termômetro para que a gente identifique que o Proerd está fazendo a diferença”, contou Maurício Nascimento.

O Proerd está presente em todos os Estados do Brasil, com um trabalho diferenciado, levando conscientização e conteúdos de forma lúdica para os alunos, para que eles cresçam com ainda mais comprometimento com o futuro, sabendo diferenciar o que é certo do que é errado. Segundo o Tenente Cabral, representante da Polícia Militar, é preciso que cada um faça a sua parte para construir um cidadão consciente.

“Quero falar sobre a importância dessas três engrenagens que sustentam o programa: a escola, a família e a Polícia Militar. A Polícia fez a parte dela, quando ela enviou os instrutores para a escola para aplicar o projeto. A escola também fez o trabalho dela, abrindo as portas e confiando nos nossos policiais para entrar em sala de aula para trazer as informações para os alunos. A terceira engrenagem, que é a mais importante de todas, é a família. Eu gostaria de fazer um apelo rápido sobre a importância dos responsáveis na vida das crianças, pois esses alunos serão a força que impulsionará o nosso país nas próximas décadas”, afirmou o tenente Cabral.