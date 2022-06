As obras estão acontecendo por meio da parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 30/06/2022 12:14

O programa Asfalta São Gonçalo não para e vai dar banho de asfalto pelas ruas da cidade. As vias dos bairros Jóquei, Estrela do Norte, Mutuá e São Miguel são as próximas que recebem a nova pavimentação. As obras estão acontecendo por meio da parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro, através do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), que fornece insumos para a produção do asfalto na usina da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

A Rua Frias Garcia, a Travessa Quatro de Outubro e a Travessa Aderimar A.R. Carvalho, no Mutuá, já foram asfaltadas. As próximas a receberem fresamento e pavimentação são Rua Orlando Rangel, Travessa Manuel da Silva, Rua Monteiro Lobato, Rua Mariano Ramos dos Santos, Rua Maria Rosa da Silva, no bairro Estrela do Norte; a Estrada do Contorno, no bairro Jóquei, já em andamento; e Rua Veriano Fialho, no bairro São Miguel.

Para o prefeito Capitão Nelson, essa parceria com o Governo do Estado está trazendo oportunidades de mudanças para a cidade que vão fazer o gonçalense se orgulhar de morar no município.

“Estamos realizando diversas obras graças a parcerias com o Governo do Estado. Eu quero que o cidadão se orgulhe de dizer que é gonçalense e que mora aqui. Estamos batalhando para dar à população aquilo que ela merece, que é qualidade de vida”, disse o prefeito.

Assim que o novo asfalto é colocado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a Secretaria Municipal de Transportes leva suas equipes às ruas para realizar a pintura da sinalização horizontal. Todo o trabalho é executado em horários noturnos.

Paula Lemos - Segundo a Prefeitura, a Avenida Paula Lemos segue com trecho interditado, em decorrência de uma intervenção que precisa ser realizada pela concessionária Águas do Rio para que a Prefeitura possa concluir os trabalhos de drenagem e pavimentação. A expectativa é de que uma parte da via já possa ser liberada ainda esta semana.