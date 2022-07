O kit será composto de 01 bebida quente sem açúcar, 01 pão com manteiga e 01 fruta. - Divulgação

Publicado 01/07/2022 11:31

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos inaugurou, na manhã desta sexta-feira, (1/7), o Café do Trabalhador, em São Gonçalo. A cidade, junto com Magé, na Baixada Fluminense, serão as primeiras a receber o serviço.



Segundo o Governo do Estado, o Café do Trabalhador faz parte da Política Estadual de Combate à Fome, e tem como objetivo promover a assistência alimentar a trabalhadores, estudantes, idosos e população em situação de vulnerabilidade social que utilizam os terminais e estações de transporte coletivo de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, para realizar longos trajetos diariamente.

Estão previstas 59 unidades espalhadas por todo o Estado, em estações de transporte coletivo como ferroviárias, metroviárias e rodoviárias, para a distribuição de um total de 42.500 kits por dia.

O município de São Gonçalo receberá duas unidades, sendo uma no bairro de Alcântara e outra no Centro, com a distribuição de 500 kits por dia em cada.

No município de Magé, também no Terminal Rodoviário, serão entregues 500 kits todas as manhãs.



"O kit será composto de 01 bebida quente sem açúcar, 01 pão com manteiga e 01 fruta. Acompanham guardanapo, mexedor descartável, sachês de açúcar ou adoçante para cada beneficiário, em sacola plástica para o transporte seguro", afirmou a pasta no texto.