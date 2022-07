Participantes e amigos do projeto socioesportivo Craque do Amanhã comemoraram os dez anos de atuação. - Divulgação

Participantes e amigos do projeto socioesportivo Craque do Amanhã comemoraram os dez anos de atuação.Divulgação

Publicado 05/07/2022 10:38

Com clima de emoção, muitas lágrimas e sensação de dever cumprido. Assim foi realizada a celebração dos participantes e amigos do projeto socioesportivo Craque do Amanhã, que completou dez anos de atuação com o lançamento do documentário “Craque do Amanhã: O esporte como ferramenta de transformação social”, na manhã do domingo(3), no cinema Kinoplex Via Parque, na Barra da Tijuca.

Se em 2012, foi inaugurado em um campo de várzea, atualmente, o projeto que beneficia quatro mil pessoas, conta com quatro unidades em: São Gonçalo, Caxias e Santa Isabel, na Região Metropolitana de São Paulo. A cidade paulista é a casa do camisa 7 do Flamengo, Éverton Ribeiro, que apadrinha o projeto desde 2019. Junto com ele, outros craques dentro e fora de campo praticam o exercício de cidadania apadrinhando o Craque do Amanhã, são eles a atriz Juliana Paes e os atletas Paulo Henrique Ganso, meio campo do Fluminense e os ex-jogadores do Mengão Ibson e Vágner Love.

“O projeto é meu xodó. Esse tipo de iniciativa é essencial em um país onde em muitos casos, os benefícios do projeto são tudo com o que a criança pode contar! Quando eu fui convidada para ser madrinha, eu pensei o que eu tinha a ver com um projeto de futebol. Mas quando vi todas as ações e serviços que o Craque do Amanhã oferece aos jovens, para as suas famílias, não pensei duas vezes em aceitar o convite. Como mostra o documentário, o Craque do Amanhã é uma ferramenta de transformação social”, contou emocionada, Juliana Paes.

Craque do Amanhã

Há 10 anos, nascia um projeto que mudaria a vida de muita gente. Localizado em São Gonçalo, nos bairros do Arsenal e Neves; em Duque de Caxias, no bairro de Saracuruna e no município de Santa Isabel , em São Paulo, o Craque do Amanhã utiliza o esporte como ferramenta de transformação social e trabalha na perspectiva de fortalecer o protagonismo do jovem e de possibilitar acesso e oportunidades aos jovens e seus respectivos familiares.

Nos últimos anos, o esporte tem assumido novas dimensões que vão muito além da atividade física. Hoje, ele é um meio de formação de cidadania, de respeito aos direitos humanos, de inclusão e de novas oportunidades, fatores estes importantes para o futuro dos jovens.

Atualmente, são 750 alunos inscritos nas unidades, beneficiando aproximadamente quatro mil pessoas, contabilizando as famílias, que além de receber cestas básicas, tem acesso aos serviços de assistente social e acompanhamento psicológico. O documentário conta a história de alguns desses “craques”, que chegaram aqui e tiveram seus caminhos e suas vidas transformadas pelo Craque do Amanhã. Histórias de dificuldades e de lutas diárias, com dores e perdas significativas pelo caminho, mas que não foram suficientes para fazer com que desistissem dos sonhos.

A produção conta ainda com a participação da atriz Juliana Paes e dos jogadores Vagner Love, Paulo Henrique Ganso e Ibson, Éverton Ribeiro, todos padrinhos do projeto. Eles abriram suas casas e seus corações, e contaram sobre o envolvimento de cada um deles com o Craque do Amanhã e diversos momentos marcantes e felizes que viveram com as crianças durante todo esse tempo.

O projeto é executado através da Lei de Incentivo ao Esporte e financiado pelas empresas Nubank, Enel, Atacadão, Braskem, BB Seguros, White Martins, Grupo State Grid, Honda Hayasa, Brasilcap, Alelo, Unilever.