Ao todo, quase 62 mil pessoas foram atendidas, ultrapassando a expectativa inicial de 2 mil atendimentos por dia. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Ao todo, quase 62 mil pessoas foram atendidas, ultrapassando a expectativa inicial de 2 mil atendimentos por dia.Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 06/07/2022 10:08

O programa Concilia São Gonçalo 2022, após 30 dias em pleno funcionamento, chegou ao fim na última semana. A ação possibilitava aos moradores e empresários do município a renegociação de dívidas com anistia de multas e juros e desconto real inédito de 10% para pagamentos à vista. Ao todo, quase 62 mil pessoas foram atendidas, ultrapassando a expectativa inicial de 2 mil atendimentos por dia.

“O programa foi um sucesso. Conseguimos realizar uma ação organizada, com distribuição de senha e controle digital com auxílio de QR-Code, o que possibilitava ao contribuinte passear pelo shopping enquanto aguardava o atendimento. Foram 42 guichês de atendimento, com profissionais capacitados para atender a todos, de 9h às 22h, ou seja, ampliamos o horário de funcionamento do último Concilia, que atendia até às 18h. A adesão pelo desconto real inédito de 10% para pagamentos à vista foi bem aceita pelos moradores e conseguimos ultrapassar nossas expectativas de 2 mil atendimentos por dia, tendo na última semana mais de 4 mil pessoas atendidas por dia, garantindo o atendimento de todos que tiveram interesse em ficar em dia com o município”, disse a procuradora geral, Januza Brandão Assad Santos.

O Concilia São Gonçalo 2022 incluía o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Taxa de Coleta de Lixo (TCL), multas aplicadas pelo Departamento de Posturas, Secretaria de Transportes e Secretaria de Meio Ambiente e taxas de fiscalização e controle, até dezembro de 2021, incluídos ou não na Dívida Ativa.

Apenas os impostos sobre fatos gerados neste ano de 2022 foram excluídos do programa. O programa é uma ação conjunta entre a Procuradoria Geral do Município com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), com apoio da Secretaria Municipal de Fazenda, realizou mais de 38 mil acordos.