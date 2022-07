De acordo com o projeto, as obras incluem requalificação viária e urbana da Praça. - Divulgação PMSG

Publicado 06/07/2022 10:27

A Prefeitura de São Gonçalo iniciou uma nova frente de obras, na Praça Chico Mendes, para reestruturar completamente a área de lazer, localizada no bairro Raul Veiga. As intervenções são reivindicações antigas dos moradores e frequentadores do local, que ao longo dos anos pediam um equipamento funcional, que, de fato, atendesse à população.

“Acompanhei de perto toda a etapa de planejamento e projeto dessa obra tão importante para os moradores da região, que há muito tempo exigiam uma praça que realmente funcionasse para o povo, com novos brinquedos para as crianças e espaço para lazer. Também a pedido da população, vamos preservar as árvores que já existem na praça, aproveitando todas elas nesse novo espaço", disse o prefeito Capitão Nelson, que pediu atenção especial à equipe da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe).

As obras atendem às metas 10 e 13 do Plano Estratégico Novos Rumos, do Eixo Cidade Bem Cuidada e Organizada, promovendo o acesso à urbanização e a melhoria do espaço público, beneficiando moradores do bairro Raul Veiga e outros bairros vizinhos, como Coelho e Alcântara.

As obras incluem requalificação viária e urbana da Praça Chico Mendes, através das intervenções urbanas, mobilidade, acessibilidade e ações que proporcionarão ao comércio local, aos moradores da região e seus usuários, uma área de lazer e convivência completamente reestruturada, que atualmente encontra-se deteriorada e subutilizada.

A praça vai receber um canteiro central, formando um boulevard e as árvores que estão no local serão preservadas e reaproveitadas nas obras, também haverá construção de jardineiras e canteiros com plantio de vegetação arbustiva, além da inclusão de novo mobiliário urbano e um bicicletário. Toda a estrutura vai receber nova iluminação.

Também estão incluídas melhorias na infraestrutura de drenagem, readequação dos níveis da praça para a garantia da acessibilidade, substituição da pavimentação de toda a praça, execução de novas áreas de lazer como uma academia da terceira idade e playground e área de estar. Durante os fins de semana, a área de estar será reservada para a gastronomia, com uso ordenado para foodtrucks.

O tráfego da região também vai passar por alterações. A Rua Lindolfo Collor, que corta a praça e atualmente é uma via de único sentido de circulação, será duplicada.

O processo de licitação para escolha da empresa que irá executar os trabalhos já foi concluído e já foi dada a ordem para início de obras. A previsão de conclusão é de seis meses.