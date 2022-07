Taxistas de São Gonçalo devem ficar atentos. - Divulgação PMSG

Publicado 08/07/2022 07:35 | Atualizado 08/07/2022 07:37

Taxistas de São Gonçalo devem ficar atentos para não perder o prazo de renovação de licenças e a vistoria 2022. Para obter o licenciamento, os profissionais devem cumprir as exigências estabelecidas pela Secretaria Municipal de Transportes (Semtran).





Segundo as informações, após o cumprimento das exigências estabelecidas, como documentações e certidões, os taxistas devem dar entrada, de 11 de julho até 5 de agosto, no processo de Renovação de Licença 2022, na sede da Prefeitura, para depois realizar a vistoria anual.





De acordo com o poder público, os táxis regularizados são identificados pela cor e também pelo selo da Semtran. O veículo deve ser branco, com faixas laterais na cor azul celeste e a numeração nas portas dianteiras. "O selo e o certificado de vistoria devem estar fixados no para-brisas dianteiro do automóvel, garantindo ao passageiro que o veículo encontra-se apto para realizar transporte", afirmou a Semtran o texto.



“O licenciamento e a vistoria anual são a garantia de que o passageiro pode viajar de forma segura, em um veículo legalizado segundo as normas da Secretaria Municipal de Transportes”, disse o secretário de Transportes, Fábio Lemos.





Para iniciar os procedimentos, os taxistas deverão acessar o site da prefeitura -http://www.pmsg.rj.gov.br/sec_transporte/ - a partir do dia 11, onde irão fazer a inscrição e imprimir a folha de requerimento e o Documento de Arrecadação Municipal (Darm), que deverá ser pago (2 Ufisg's).

Deverão ser juntadas cópias dos seguintes documentos:



-Carteira Nacional de Habilitação na validade e de acordo com a lei 10.350/2001, do autorizatário;



-CRLV vigente;



-Certificado de aferição do taxímetro expedido pelo IPEM do ano corrente,



-Comprovante atualizado do certificado de segurança veicular – CSV para os veículos automotores com sistema de combustível para uso de GNV;



-Certificado de dedetização, na validade, com nota fiscal eletrônica;



-Certidão negativa expedida pelo Órgão Estadual competente, Instituto Félix Pacheco, quanto aos crimes elencados no artigo 329 do Código de Trânsito Brasileiro (CBT).



"De posse dos documentos, o requerente deverá dar entrada no processo de Renovação de Licença 2022, no setor de protocolo geral da Prefeitura, no período de 11 de julho a 5 de agosto. Após ser deferido o processo, o taxista irá apresentar o veículo para vistoria, conforme o calendário", afirmou o secretário.



A não observância das datas previstas para procedimento da renovação de licença anual importará em sanções previstas em Legislação vigente. "O calendário de vistorias será realizado segundo o número de autorização de cada veículo", frisou o Executivo no texto.