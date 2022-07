A ação desta quarta-feira (6/7) aconteceu na garagem da Viação Rio Ita. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 07/07/2022 11:16

Para celebrar o Dia Nacional do Homem, em 15 de julho, e o Dia do Motorista, 25, a Secretaria Municipal de Transportes, através do Departamento de Educação para o Trânsito, a Secretaria Municipal de Saúde, o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, (Sest/Senat) e as empresas de transporte coletivo se uniram no Projeto Saúde e Educação – Prevenção de Acidentes.

A ação desta quarta-feira aconteceu na garagem da Viação Rio Ita e teve como objetivo orientar os rodoviários na prevenção de acidentes de trânsito e estimular o autocuidado, oferecendo atendimento médico, exames e vacinação.





Os funcionários da empresa puderam realizar exames rápidos de sífilis, hepatite B e C e HIV. Também estava sendo oferecida a vacinação contra gripe, covid-19 e antitetânica. Os rodoviários receberam orientação sobre saúde e segurança no trânsito, aferição de pressão arterial, informações de nutricionista sobre alimentação adequada e dicas de fisioterapeuta sobre exercícios para manter a saúde física e mental. Cerca de 185 pessoas foram atendidas só nesta quarta-feira (6).



O secretário de Transportes, Fabio Lemos, explicou que o projeto existe há 10 anos e é uma oportunidade para os rodoviários, que tem a vida profissional muito corrida, dedicarem um tempo à saúde.



“Essa proposta possibilita uma pequena pausa na rotina do rodoviário, com o intuito de dar atenção à saúde, reforçando a necessidade de manter esse cuidado periodicamente", disse.



As atividades acontecem durante todo o mês, das 8h às 16h, a cada semana em uma empresa rodoviária. Na última semana de julho, uma edição especial do projeto vai atender aos rodoviários que trabalham no Terminal de Alcântara.