Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, as equipes já visitaram mais de 12 locais de atuação de pessoas em situação de vulnerabilidade social.Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 07/07/2022 10:53

Após dois meses de ações de acolhimento às pessoas em situação de rua, o trabalho social feito através das Secretarias de Assistência Social e de Políticas sobre Álcool e Drogas, em conjunto com uma equipe do programa RJ Para Todos, já realizou mais de 20 abordagens em São Gonçalo. Nesta quarta-feira (6), as equipes estiveram na Praça Sargento Siber Mendonça, na Venda da Cruz; em frente à Paróquia Nossa Senhora das Neves, em Neves, e na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, no Rocha.

Ao todo, as equipes já visitaram mais de 12 locais de atuação de pessoas em situação de vulnerabilidade social, sendo 11 cidadãos encaminhados para o Centro de Acolhimento Social Gonçalense (CASG), em Vista Alegre. As abordagens estão sendo realizadas três vezes por semana.

Os locais que receberam a presença dos profissionais foram Praça Luiz Palmier, no Centro; Praça Sargento Siber Mendonça, na Venda da Cruz; Avenida Capitão Juvenal Figueiredo, no Colubandê; Avenida José Mendonça de Campos, no Mutondo; Avenida Dezoito do Forte, no Mutuá; Rua Doutor Nilo Peçanha, em São Miguel; Rua Silvério de Freitas, no Boaçu; Rua Alfredo Backer, em Alcântara; Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), na altura do Colubandê, e ruas João dos Santos e Aloisio Neiva, no Centro.

"Durante as ações de abordagens, as equipes oferecem encaminhamento para o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), podendo utilizar os serviços básicos de higiene pessoal e alimentação. Ainda são oferecidos auxílio para retirada de documentações, apoio com profissionais especializados, entre psicólogos, pedagogos e educadores sociais", afirmou o Executivo no texto.

Segundo a Prefeitura, a Secretaria de Ordem Pública, por intermédio da Operação São Gonçalo Presente, tem dado apoio durante o processo de abordagem, além de realizações de patrulhamento de rotinas pelas vias públicas.