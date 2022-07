A vistoria é realizada nos ônibus com uma análise de todos os itens de segurança. - Divulgação PMSG

Publicado 07/07/2022 11:25 | Atualizado 07/07/2022 11:30

A Secretaria Municipal de Transportes (Semtran) divulgou as datas para a vistoria anual de ônibus nas empresas que operam as linhas municipais e integram o Consórcio São Gonçalo de Transportes. Do dia 11 deste mês ao dia 5 de agosto, as empresas já poderão dar entrada no credenciamento junto à secretaria para realização das vistorias.

Após o agendamento, com local e dia estabelecidos pela Semtran, a vistoria é realizada nos ônibus, com uma análise de todos os itens de segurança em cada veículo, observando o correto funcionamento do equipamento.

“É importante destacar que, além das vistorias realizadas nas garagens das empresas, a Secretaria Municipal de Transportes está diariamente nas ruas verificando os itens de segurança nos ônibus que circulam pela cidade. Em caso de irregularidades esses veículos são imediatamente retirados de circulação”, disse o secretário de Transportes, Fábio Lemos.

A inspeção é realizada anualmente em toda a frota municipal que circula pelos bairros de São Gonçalo. As equipes da Semtran analisam os pneus, extintores, plataforma para acesso de cadeirantes, campainha, luzes de faróis, lanternas e lâmpadas de ré, além das condições de conservação geral dos automóveis.

Em caso de reprovação na vistoria, no prazo de dez dias, os veículos serão submetidos a uma nova inspeção para avaliação das pendências, e só assim, liberados para transportar passageiros.

Os ônibus que forem aprovados na vistoria terão afixados no para-brisa o selo de vistoria para o exercício do ano de 2022, com validade até a vistoria referente ao exercício do ano de 2023.

O calendário de vistoria de ônibus 2022 é o seguinte:

08/08/2022 a 08/09/2022 – Viação Galo Branco e Viação Estrela;

09/09/2022 a 09/10/2022 – Expresso Tanguá e Viação Rio Ouro;

10/10/2022 a 10/11/2022 - Auto Ônibus Alcântara, Viação Mauá e Auto Ônibus Asa Branca Gonçalense;

11/11/2022 a 30/12/2022 – Icaraí Auto Transporte e Transporte e Turismo Rosana.

A documentação necessária para credenciamento de empresas pode ser verificada nas páginas 6 e 7 do Diário Oficial do dia 05/07/2024, através do endereço :

https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario/2022_07_05.pdf.