As equipes das motofogs e fumacês pulverizam o inseticida no ar. - Divulgação

Publicado 11/07/2022 09:19

A Prefeitura da cidade de São Gonçalo afirmou ontem que a pulverização do inseticida contra o mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya – vai continuar, nesta semana, pelos bairros de São Gonçalo. A Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil atua para evitar a proliferação do mosquito. Semanalmente, bairros são visitados pelas equipes das motofogs e fumacês, que pulverizam o inseticida no ar.

Além das ações de pulverização do inseticida, os agentes de controle das arboviroses também visitam as casas orientando os moradores sobre os possíveis criadouros do mosquito. É importante que a população esteja atenta aos focos dentro das residências e quintais. A vigilância da população tem que ser constante para não deixar qualquer acúmulo de água em casa.

"É importante limpar calhas e ralos, tapar caixas d’água, colocar garrafas e recipientes com a boca para baixo, preencher os pratos de vasos de plantas com areia, manter lonas de materiais de construção e piscina sempre esticadas, guardar pneus velhos, manter tonéis e latões fechados. Vale lembrar que qualquer gota d’água pode se tornar criadouro do mosquito, inclusive uma folha caída da árvore ou tampinha de refrigerante", informou a pasta no texto

Além das equipes de visitação domiciliar, a Vigilância Ambiental também tem o pronto-atendimento. Qualquer cidadão pode ligar para o setor e pedir uma visita nos casos de infestação de qualquer vetor. Os atendimentos são feitos, em média, em uma semana. Nesses casos, os agentes averiguam a denúncia e realizam a ação necessária para acabar com os vetores. As denúncias podem ser feitas pelo telefone da Vigilância Ambiental (21) 3195-5198, ramal 1008 ou da Coordenação de Vetores (21) 2604-6446.

A programação da pulverização de inseticidas é a seguinte:

Segunda-feira (11): Boa Vista, Amendoeira, Jardim Amendoeira, São Miguel, Santa Luzia e Mutondo;

Terça-feira (12): Patronato, Sacramento, Marambaia, Tribobó, Raul Veiga e Vila Três;

Quarta-feira (13): Porto da Pedra, Santa Izabel, Monjolos, Largo da Ideia, Novo México e Fazenda dos Mineiros;

Quinta-feira (14): Paraíso, Almerinda, Vista Alegre, Barro Vermelho e Salgueiro;

Sexta-feira (15): Mangueira, Parada 40, Laranjal, Zé Garoto, Centro, Santa Catarina, Alcântara e Jardim Alcântara.