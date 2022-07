O posto de saúde do Monjolos está sendo padronizado. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo realiza mais cinco obras de recuperação e adequação de postos de saúde. Três deles começaram esta semana. Enquanto as unidades passam pelas intervenções, os atendimentos continuam acontecendo no próprio local ou em outro imóvel próximo. O objetivo é entregar locais climatizados, com acessibilidade e espaços que proporcionam o atendimento mais humanizado.

Os postos de saúde estão sendo padronizados e estão recebendo pisos novos, pintura, climatização, adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência), além da revitalização da fachada e revisão elétrica – tudo conforme as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.

As USFs Badger da Silveira, em Tribobó; e Florença Helena Pereira, no Largo da Ideia; continuam atendendo no mesmo local. A USF Flávio Henrique de Brito, no Jóquei, está atendendo na Rua Cardigan, 67, no mesmo bairro. A USF Aníbal Porto, em Monjolos, atende na Rua João de Abreu, s/nº, em frente ao prédio da Tenda. A USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba, está dentro da USF de Santa Izabel.

Além dessas unidades, estão passando pela revitalização a USF Barbosa Lima Sobrinho, no Porto da Pedra; USF José Avelino, em Tribobó; e USF Haroldo Pereira Nunes, no Porto Novo. “Mesmo com as obras em andamento, as unidades de saúde não deixaram de atender os pacientes. Estamos trabalhando para entregar o melhor para a população com locais adaptados e com todas as exigências técnicas”, disse o subsecretário municipal de Atenção Básica, Maik Mello.

Enquanto as revitalizações não são finalizadas, os pacientes da USF Barbosa Lima Sobrinho, no Porto da Pedra; continua atendendo no mesmo local. Os pacientes e funcionários da USF José Avelino, em Tribobó, foram remanejados para a USF Badger da Silveira, em Tribobó; e a USF Haroldo Pereira Nunes, no Porto Novo, está sendo atendida no Posto de Saúde Ana Nery, no Gradim.

As USFs de Santa Luzia, Robert Koch, Patronato; e Mahatma Ghandi, Jardim Califórnia já foram revitalizadas e entregues à população. “As mudanças já podem ser vistas nestas unidades que estão prontas. Pedimos à população que colabore com a manutenção desses locais”, finalizou Maik Mello.