A ginástica possibilita diversos benefícios para a saúde. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 11/07/2022 09:45 | Atualizado 11/07/2022 09:45

A ginástica é uma atividade física que está relacionada diretamente à saúde e ao bem-estar. Podendo ser praticada por todas as idades, reúne uma série de movimentos que, se praticados regularmente, podem desenvolver flexibilidade no corpo e nos membros. O município gonçalense oferece a modalidade, através do projeto São Gonçalo em Movimento, desenvolvido pela pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faesg), e pela Secretaria de Esporte e Lazer, em 37 diferentes locais.

O esporte possibilita diversos benefícios para a saúde, como: redução de peso e gordura, aumento da flexibilidade, melhora no equilíbrio e na postura, fortalecimento dos ossos e articulações, promove maior fluxo de sangue para o cérebro, dá mais energia e resistência, além de recuperar a autoestima de muitos praticantes.

“Durante as aulas, trabalhamos a lateralidade, equilíbrio e o movimento corporal através de ginástica localizada e dança. A atividade também é muito importante para o convívio social, visto que grande parte dos alunos é formada por aposentados e idosos que moram sozinhos, ou seja, fortalecemos essa relação entre os participantes”, destacou a professora Elaine Mello, do projeto São Gonçalo em Movimento.

Adepta da prática de esporte desde criança, Nair Pires Trindade, de 63 anos, faz exercício físico durante toda a semana e reconhece os inúmeros benefícios em seu corpo.

“Onde tem atividade esportiva eu estou. Gosto muito de me manter ativa pois assim me sinto viva, alegre. Faço as aulas com muita alegria e sinto os benefícios tanto no meu corpo quanto na minha mente, o projeto é nota mil”, disse Nair, que faz aula de ginástica no núcleo do bairro Água Mineral, no Rincão do Senhor.

Aqueles que tiverem interesse em participar da atividade devem procurar o professor responsável por cada núcleo (confira a lista abaixo), nos dias e horários da atividade, e solicitar os documentos necessários para a inscrição.

Pelo projeto São Gonçalo em Movimento, a atividade é oferecida nos seguintes núcleos:

. Rua Dr. Alfredo Backer, 989, Alcântara - segundas, quartas e sextas, de 7h às 8h e de 8h às 9h;

. Rua Salvatori, 1.751, Água Mineral (Rincão do Senhor) - terças e quintas, de 8h às 9h, de 9h às 10h, de 10h às 11h, de 11h às 12h;

. Rua Dr. Pio Borges, s/n (Praça do Barro Vermelho) - terças e quintas, de 7h às 8h, de 8h às 9h;

. Rua Rio Negro, 1.366, Boa Vista - segundas e quartas, de 6h às 7h;

. Rua Cândido Reis, 293, Coelho - terças, quartas e sextas, de 8h às 9h, de 10h às 11h;

. Praça Evaristo Rica Marcus, s/n, Gradim - terças e quintas, de 9h às 10h;

. Rua Vereador Luiz Paulo Guimarães, 676, Engenho do Roçado - segundas, quartas e sextas, de 8h às 9h;

. Rua Silvio Vale, 145, Gradim - segundas e quartas, de 8h às 9h e de 9h às 10h, e terças e quintas, de 8h às 9h e de 9h às 10h;

. Estrada de Itaúna, 7, Itaúna (Paróquia Sant'Ana) - segundas e quartas, de 8h às 9h, de 9h às 10h;

. Av. Dr. Albino Imparato, s/n, Jardim Catarina (Praça Albino Imparato) - segundas, quartas e sextas, de 7h às 8h;

. Rua Gonçalves Chaves, LT 07, QD 18, Jardim Catarina (Associação dos Moradores do Jardim Catarina) - terças e quintas, das 8h às 9h;

. Rua Capitão Geraldo Berti, 18, Maria Paula - segundas, quartas e sextas, de 8h às 9h;

. Av. Expedicionário Rodrigues, 702, Maria Paula (Praça da Aparecida) - terças e quintas, de 8h às 9h;

. Rua César de Andrade, 189, Mutuá (C. E. Mutuá) - segundas e sextas, de 8h às 9h;

. Av. Porto do Rosa, 796, Portão do Rosa - quartas e sextas, de 7h às 8h;

. Rua Bartolomeu Dias, 75, Porto Novo - terças e quintas, de 8h30 às 9h30;

. Rua Conceição Correa, s/n, Santa Catarina (Praça do Gesso) - segundas e quartas, de 7h30 às 8h30 e 8h30 às 9h30;

. Av. Santa Luzia, 1000, Santa Luzia - segundas, quartas e sextas, de 19h às 20h;

. Estrada do Cordeiro, s/n, Santa Isabel - terças e quintas, de 8h às 9h;

. Rua Vicente de Lima Cleto, 176, Nova Cidade - segundas, quartas e sextas, de 8h às 9h, de 9h às 10h;

. Rua Coronel Moreira César, 15, Zé Garoto (Praça Estephania de Carvalho) - terças, quintas e sextas, de 8h às 9h, de 9h às 10h;

. Rua Genésio Pedro Machado, s/n, Mutondo (Campo do Tatu) - terças e sextas, de 7h às 8h;

. Rua Américo Ribeiro, s/n, Porto Velho (Igreja Nossa Senhora das Graças) - segundas, quartas e sextas, de 8h às 9h, e terças e quintas, de 8h às 9h;

. Rua Hermínio Antônio Silva, s/n, Tribobó (C. E. Mario Tamborindeguy) - terças e quintas, de 7h às 8h, terças e quintas, de 8h às 9h, e quartas e sextas, de 14h às 15h;

Pela Secretaria de Esporte e Lazer, a atividade é oferecida nos seguintes núcleos:

. Praça Carlos Gianelli, s/n, Alcântara (Varanda do Pátio Alcântara) - terças e quintas, de 9h às 10h;

. Estrada dos Menezes, 400, Alcântara (Rua do Parque das Águas) - segundas, quartas e sextas, de 7h às 8h, e terças e quintas, de 7h às 8h e de 8h às 9h;

. Av. Capitão Acácio, 26, Boaçu (Praça do Boaçu) - segundas, quartas e sextas, de 7h30 às 8h30, de 8h30 às 9h30;

. Rua Jayme Figueiredo, s/n, Camarão (Espaço Vida Ativa) - segundas, quartas e sextas, de 7h às 8h, de 8h às 9h;

. Praça Duque Estrada, s/n, Galo Branco (Praça do Galo Branco) - terças e quintas, de 16h às 17h e de 17h às 18h;

. Rua Campos, 20, Jardim Fluminense, segunda a sexta, de 7h às 8h e de 8h às 9h;

. Estrada da Covanca, 762, Mutuapira (Quadra do Mutuapira) - terças e quintas, de 8h às 9h e de 9h às 10h;

. Rua José Augusto Pereira dos Santos, 80, Neves (C. R. de Neves) - terças e quintas, de 8h30 às 9h30;

. Rua Vicente de Lima Cleto, 430, Nova Cidade (E. M. Visconde de Sepetiba) - segundas e sextas, de 7h às 8h e de 8h às 9h;

. Rua Francisco Portela, s/n, Patronato (Praça dos Ex-Combatentes) - terças e quintas, de 7h às 8h;

. Rua Joaquim Laranjeiras, 116, Raul Veiga (Praça Chico Mendes) - terças e quintas, de 7h30 às 8h30 e de 8h30 às 9h30;

. Rua José Lourenço de Azevedo (Praça do Rocha) - terças e quintas, de 7h às 8h, de 8h às 9h, de 9h às 10h;

. Praça Leonor Corrêa (Praça da Trindade) - segundas, quartas e sextas, de 6h às 7h, de 7h às 8h.