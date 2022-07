Os funcionários assistiram a palestra "Saúde do Homem - Prevenção e Cuidados". - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 12/07/2022 10:06

O Programa Municipal de Saúde do Homem, ligado à Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, vai realizar uma série de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Homem, lembrado na próxima sexta-feira (15/7), nos cinco polos sanitários e duas clínicas gonçalenses. A abertura das ações aconteceu, nesta segunda-feira (11), no auditório da Secretaria, onde os funcionários assistiram a palestra “Saúde do Homem - Prevenção e Cuidados”, com o urologista Roberto Avólio.

A palestra abordou a importância da prevenção e diagnóstico de várias doenças, incluindo o câncer de próstata, as infecções sexualmente transmissíveis, diabetes, hipertensão, disfunção erétil e depressão. “A consulta com o clínico é primordial. É ele que pode detectar várias doenças e iniciar o tratamento para que os problemas de saúde não evoluam. É também importante a manutenção da saúde com atividade física diária, de pelo menos 30 minutos; evitar o tabagismo e o consumo de álcool em excesso”, explicou o urologista, que também tirou dúvidas dos participantes.

A coordenadora do programa municipal da Saúde do Homem, Maria Netto, realizou a apresentação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem e a enfermeira Luciana Alves fez uma dinâmica de grupo com os funcionários. “As ações servem para mostrar os cuidados que os homens têm que ter com a saúde e os locais da cidade onde eles podem procurar ajuda”, disse a coordenadora Maria Netto.

A primeira atividade para a população acontecerá no Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro, no Dia Nacional do Homem, dia 15, a partir das 9h. No local haverá roda de conversa sobre autocuidado, câncer de próstata, testículo, pênis e outras doenças. Também haverá testagem das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e orientações sobre os serviços oferecidos na unidade, como o controle do tabagismo.

No dia 19 de julho é a vez do Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina, receber uma palestra com urologista, às 8h. No dia 20, há duas ações: uma no Polo Sanitário Hélio Cruz, em Alcântara e outra na Clínica Gonçalense do Mutondo, ambas às 10h. No Hélio Cruz, pacientes que estiverem na sala de espera receberão orientações sobre a importância da prevenção da saúde do homem. Na Clínica do Mutondo, a sala de espera será sobre as hepatites virais, cânceres ósseos e pré-natal masculino.

O Polo Sanitário Paulo Marques Rangel recebe palestra com urologista no dia 25 de julho, às 13h. Já o Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, no Zé Garoto, fará no dia 27 de julho, às 8h30, bate-papo sobre troca de sonda e agendamento de consultas com urologista direto na unidade. Para finalizar, no dia 28, às 10h, a Clínica Municipal Gonçalense Dr. Zerbini, no Arsenal, terá sala de espera abordando a importância do autocuidado e pré-natal do parceiro.