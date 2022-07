A atleta Anna Karollyne Silva iniciou suas atividades no handebol nos Jogos Escolares de São Gonçalo. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 13/07/2022 09:40

Após cinco anos, a Prefeitura de São Gonçalo, em uma ação conjunta entre as secretarias de Esporte e Lazer e de Educação, volta a realizar os Jogos Escolares de São Gonçalo (Jesg). A competição, que tem grande apelo no município, visa promover a ampla mobilização do segmento escolar, incentivando o esporte como forma de inclusão social, o exercício da cidadania e a descoberta de novos talentos.

A XXIV edição do Jesg será formada por quatro modalidades: basquete, futsal, handebol e vôlei, nas categorias de 13, 15 e 17 anos. Podem se inscrever na competição escolas das redes estadual, municipal e particular.

“Retornaremos com força total! Aguardamos uma grande participação das escolas para retomar uma tradição na cidade. É um projeto formador de talentos, de caráter, de cidadania e de grandes profissionais”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Lúcio Portugal.

Para participar dos Jogos Escolares, a direção da escola deve enviar um ofício de confirmação de intenção de participação nos Jogos e um segundo ofício informando em quais modalidades e categorias deseja participar.

“É com grande entusiasmo que a gente vê o retorno dos Jogos Escolares no nosso município. Sabemos da importância do esporte nas escolas, pois através dele conseguimos aumentar a interação entre os alunos, os profissionais e as escolas. Convido a todos os diretores para que possamos participar dos Jogos e fazer com que São Gonçalo revele novos talentos”, declarou o secretário de Educação, Maurício Nascimento.

A atleta Anna Karollyne Silva iniciou suas atividades no handebol nos Jogos Escolares de São Gonçalo, ainda aos 9 anos. A jovem participou da competição até os 17 e, durante este período, foi convidada para representar a Seleção Carioca em Santa Helena, no Paraná. Pela Federação de Handebol, ela participou de diversos campeonatos. Ela também atuou nos Jogos Universitários e fez parte da Seleção Universitária nos anos de 2017 e 2018. Atualmente, Anna Karollyne atua como professora do São Gonçalo em Movimento, projeto realizado pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer.

“Os Jogos Escolares despertaram meu amor pelo esporte. Participar da competição era sensacional, todos os alunos e escolas se mobilizavam, era muito legal. Acredito que os Jogos ajudam na formação das crianças, o espírito esportivo de cada um. Fico muito feliz em presenciar esse retorno, especialmente agora como profissional de educação física”, afirmou Anna Karollyne.

As inscrições para os Jogos Escolares de São Gonçalo já estão abertas e devem ser realizadas, até o dia 4 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede da Secretaria de Esporte e Lazer, que fica na Rua Maria Fonseca, número 60, bairro Camarão (Embaixadores Social Clube).