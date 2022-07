A Rua Manoel João Gonçalves está recebendo, ao longo da via, piso intertravado que garante mais segurança para os pedestres. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 13/07/2022 09:57

As diversas mudanças no bairro Alcântara já chamaram a atenção de quem passa diariamente pelo local. Atualmente, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano faz obras nas calçadas da região central, com instalação de novo meio-fio, e as equipes de Parques e Jardins da Secretaria de Conservação fazem o plantio de mudas em canteiros, reforçando o paisagismo no centro comercial.

A Rua Manoel João Gonçalves está recebendo, ao longo da via, piso intertravado que garante mais segurança para os pedestres, ciclistas e deficientes físicos que circulam pelo local.

Outra importante obra que foi realizada no mesmo local foi a construção do Espaço Raul Veiga, que garantiu o ordenamento da região. A Prefeitura de São Gonçalo afirmou entregar ao público um local com pisos intertravados, postes com luz de led, alameda com barracas padronizadas, bicicletário, reparos na rede de águas pluviais e área para o descarte correto do lixo, aumentando a área de pedestres e liberando o espaço em frente aos estabelecimentos comerciais.



"Além das obras, o projeto Cidade Ilustrada levou mais cores para o Alcântara. São quatro painéis grafitados contando a história da cidade nos muros e paredões do viaduto. A arte é feita por um grupo de artistas locais com a curadoria do Marcelo Eco", afirmou o Executivo no texto.



Para finalizar o processo de paisagismo, a equipe de Parques e Jardins está cuidando dos canteiros do bairro, que ficaram mais coloridos com o plantio de variadas espécies da flora brasileira, como forração, herbáceas, arbustivas, além de palmeiras e árvores de tamanhos variados. Nesta terça-feira, o canteiro ao longo do viaduto de Alcântara recebia novas plantas.