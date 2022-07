O Cavem será inaugurado em breve e vai realizar as castrações de cães e gatos. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 14/07/2022 10:10 | Atualizado 14/07/2022 10:31

A Prefeitura de São Gonçalo informou que as obras do novo Centro de Atendimento Veterinário Municipal Marcio Barreiros Fernandes (Cavem), no Mutuá, estão sendo finalizadas. Segundo o poder público, o espaço será inaugurado em breve e vai realizar as castrações de cães e gatos, consultas de casos de baixa complexidade, além de aplicar a vacinação antirrábica animal durante todo o ano e fazer testes para detectar a esporotricose (zoonose causada por fungo que acomete cães e gatos, abrindo feridas na pele).

"O Cavem tem capacidade para realizar cerca de 20 castrações de gatos e cães – machos e fêmeas – por dia. Assim que for inaugurado, os proprietários dos animais que já tinham feito inscrição na Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo serão remarcados. E os novos pré-agendamentos serão realizados através do aplicativo Colab, que ainda não está disponível", afirmou o Executivo no texto.

Além das castrações, o Cavem terá atendimento ambulatorial e teste de esporotricose. “O novo local tem mais espaço para atender outras demandas, como o atendimento ambulatorial. Será uma consulta para os casos de baixa complexidade. Também faremos curativos e aplicaremos injeções de medicamentos. Não teremos condições, por exemplo, de atender animais com fraturas e casos de média e alta complexidade”, disse a veterinária Francia Rosana Felix.

Apenas a castração necessitará de agendamento. Os demais serviços serão realizados com distribuição de senhas todos os dias da semana. A vacinação antirrábica estará disponível após a campanha de vacinação, que acontece nos meses de setembro e outubro deste ano. O Cavem fica na Avenida Paula Lemos, 307, em frente ao Colégio Santa Mônica.

Castração – Segundo a Prefeitura, podem ser castrados em São Gonçalo gatos e cães, machos e fêmeas. Para o pedido da cirurgia, é pré-requisito obrigatório ser morador da cidade, apresentar CPF, identidade e comprovante de residência. Os animais devem ter de seis meses a sete anos e pesar, no máximo, 25 quilos.