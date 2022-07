Servidores que não realizarem o procedimento poderão ter o beneficio suspenso. - Divulgação

Publicado 14/07/2022 10:24

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo (Ipasg) convoca servidores inativos e pensionistas que fazem aniversário nos meses de julho, agosto e setembro para realizar recadastramento anual até o dia 29/07/2022. Servidores que não realizarem o procedimento poderão ter o beneficio suspenso.

O recadastramento pode ser feito no bairro Zé Garoto, na Central de Atendimento ao Segurado, localizada na Rua Coronel Serrado, n.º 1.000, sala 801.

Impossibilidade - Servidores, aposentados ou pensionistas que estejam impossibilitados de comparecer a Central de Atendimento por motivo de enfermidade ou comprovadamente de força maior, podem realizar o procedimento por meio de visita social, mediante agendamento da visita de um Assistente Social devidamente identificado, com a finalidade de prova de vida, devendo apresentar a documentação devida.

O recadastramento também poderá ser feito pelos procuradores com procuração válida ou representantes legais, legalmente constituídos pelos aposentados e pensionistas, que deverão encaminhar através dos mesmos a declaração de prova de vida, com reconhecimento de firma por autenticidade, assim como as cópias autenticadas da documentação exigida.

O processo também poderá ser feito pelos correios, com aviso de recebimento, para central de atendimento ao segurado, pelo seguinte endereço: Rua Coronel Serrado, n.º 1000, sala 801, Bairro Zé Garoto, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.440-000, com o envio de cópias autenticadas da documentação constante exigida, assim como a declaração de prova de vida, com reconhecimento de firma por autenticidade.

Documentação para atualização de cadastro (todos os documentos originais)

Documento de identidade válido em todo território nacional;

Comprovante/ atestado, laudo médico eu ateste a invalidez do aposentado ou pensionista, quando for o caso;

Inscrição no cadastro de Pessoas Físicas (CPF); Comprovante de residência de serviços fixos (água, luz, telefone fixo);

Qualquer contracheque do servidor inativo ou pensionista, emitido nos 3 (três) últimos meses

Documento de identidade do cônjuge ou companheiro (a) válido em todo território nacional (apenas para servidores aposentados)

Documento de identidade dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos e comprovante de invalidez dos mesmos, quando for o caso (apenas para servidores aposentados).

Não serão reconhecidos como válidos os documentos que não atenderem a todos os requisitos exigidos.

A lista de convocados pode ser conferida nas páginas 8, 9 e 10 do Diário Oficial do dia 12 de julho de 2022, através do endereço :

https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario/2022_07_12.pdf