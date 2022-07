O desconto na Universidade é válido para todo o servidor concursado e seus dependentes legais. - Divulgação

Publicado 14/07/2022 10:36

A Prefeitura de São Gonçalo e o Centro Universitário Anhanguera de Niterói firmaram um convênio que irá garantir uma bolsa de 20% para os servidores do município nos cursos de graduação e pós-graduação. O desconto, válido para todo o servidor concursado e seus dependentes legais, já pode ser requerido para as aulas do segundo semestre deste ano.

“É uma parceria muito importante para o município, especialmente para os servidores. É uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar em uma graduação ou até mesmo se aprimorar com a pós-graduação. Espero que os servidores, e seus dependentes legais aproveitem essa oportunidade”, disse o prefeito Capitão Nelson.

A bolsa de 20% é válida para os cursos oferecidos na unidade de Niterói, inclusive Medicina Veterinária e Odontologia. O benefício é válido durante todo o curso.

“Nosso objetivo é sempre trazer algo que agregue à população gonçalense. Agora, com esta excelente relação entre a gestão atual da Prefeitura de São Gonçalo e a Anhanguera de Niterói, temos o prazer de divulgar este benefício de 20% de desconto nos cursos de graduação e pós-graduação para os servidores, que também é extensivo aos dependentes legais. Importante: o desconto vale para todo o curso, desde que mantido o vínculo com a prefeitura. Há que se destacar que nas conversas com a gestão municipal muito me chamou atenção este cuidado do prefeito, Capitão Nelson, e do chefe de gabinete, professor Eugênio Abreu, com relação à educação e capacitação dos servidores”, afirmou o reitor Roberson Fonte.

A prova de vestibular é on-line, e gratuita, e pode ser feita através do link https://www.vestibulares.com.br/. Quem não tiver acesso à internet, pode ir até a unidade da Anhanguera de Niterói e realizar a prova.